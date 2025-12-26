¿Cuánto ganaron el último año quienes invirtieron $2.000 en un CDP y fondos de inversión? Lo calculamos

Invertir en dólares es una práctica extendida entre quienes buscan preservar valor y obtener una ganancia razonable.

Dentro del mercado costarricense, existen varias alternativas entre fondos de inversión y Certificados de Depósito a Plazo (CDP) en entidades financieras. Elegir una depende no solo de las metas personales, sino también del riesgo que esté dispuesto a asumir.

En un fondo, los aportes de varias personas se reúnen y se gestionan como un solo portafolio que puede incluir bonos, proyectos, inmuebles u otros instrumentos, aunque varía si el fondo está diversificado o no, sus objetivos y su clasificación. Además, el rendimiento no es fijo, sino que es el resultado de las inversiones: puede haber momentos de minusvalías y de plusvalías.

Por su parte, un CDP funciona a manera de depósito, donde el cliente deja en un banco o financiera su dinero durante un plazo determinado con una tasa de interés acordada desde el inicio.

Para brindar un panorama sobre estas herramientas, analizamos qué tanto creció una inversión inicial de $2.000, hecha en enero de 2025, en el CDP con tasa más elevada de ese momento, de acuerdo con la información recopilada por El Financiero.

Paralelamente, se tomaron en cuenta los fondos con mayor cantidad de activos netos en dólares por grupo al 15 de diciembre, de acuerdo con el reporte de la Superintendencia General de Valores (Sugeval), así como una cartera de Fondos de Inversión Cotizados (ETF), de ingreso, con exposición al Bitcoin, al ser la única con relación directa a ese activo volátil.

Es importante aclarar que, en el caso de estos últimos, se utilizan los rendimientos anualizados de cada uno según los datos históricos para determinar el valor que adquirieron $2.000, invertidos en diciembre de 2024, al mismo mes de 2025.

Los fondos de inversión no tienen tasas previamente pactadas como sucede con los certificados de depósito. Además, los rendimientos a 12 meses de referencia utilizados a continuación no son netos.

Las cifras por instrumento

En cuanto a los certificados de depósito, el análisis parte de una inversión realizada en enero de 2025. Con los datos recopilados por EF, Coopenae ofreció la tasa neta más alta a 12 meses (4,65%), lo que permitirá al inversionista recibir $2.093 al cumplir el plazo en enero de 2026.

Por otro lado, al evaluar los fondos de inversión, la referencia temporal cambia: se analiza el rendimiento acumulado entre diciembre de 2024 y el actual.

En el caso de los fondos de ingreso, destaca el de Prival Fondo de Inversión Cerrado de Rentas No Diversificado, con un total de activos netos de $49,8 millones (según tipo de cambio al 17 de diciembre) y rendimiento anualizado del 7,94%.

Con esta base, es posible determinar que, si invirtió los $2.000 en diciembre de 2024, a la fecha el valor se elevó a $2.159; es decir, equivale a una ganancia de $159.

Los fondos de ingreso son adecuados para aquellos que priorizan preservar el capital y obtener premios a mediano y largo plazo.

En los fondos de desarrollo, resalta BN Desarrollo de Proyectos Infraestructura Pública. Posee $35,7 millones de activos y anualiza un 7,52% en rendimiento, lo que incrementó el monto de la inversión a $2.150.

Estos suelen tener horizontes temporales más extensos porque financian obras que tardan en madurar. Además, implican riesgos como retrasos, costos imprevistos, cambios regulatorios, entre otros.

Sobre los de crecimiento, BN RediFondo ocupa el primer puesto con $49,8 millones de activos y rendimiento del 4,64%. Con ese ejemplo, el valor de la inversión ascendió a $2.093 en un año.

El fondo de mercado de dinero BN SuperFondo Dólares Plus y sus $413,7 millones en activos, con un rendimiento a 12 meses de 2,91%, subió el valor desde diciembre pasado al actual hasta $2.058 (una ganancia de $58).

Este grupo permite disponer del dinero con rapidez, por lo que son útiles para quienes no pueden “amarrar” su capital por mucho tiempo.

En el caso del Inmobiliario Gibraltar ($312,9 millones de activos) su tasa del 2,32% hizo que los $2.000 se convirtieran en $2.046, es decir, $46 más tras un año.

Tome en cuenta que el atractivo en fondos inmobiliarios tiende a ser las rentas que paga mensual o trimestralmente, no únicamente el crecimiento del principal.

Adicionalmente, se evaluó el Fondo de Inversión ETF Bitcoin No Diversificado ($2,50 millones de activos), el cual presenta una mayor volatilidad y rendimientos que pueden variar con mucha frecuencia. Es normal tener periodos de altas plusvalías seguidos de caídas fuertes o moderaciones.

El anualizado, de hecho, fue negativo con un ‐8,90%. Por eso, la inversión de diciembre de 2024 bajó a $1.822 en el mes actual; $178 menos.

Tome en consideración que este fondo aún no cumple 12 meses (salió en febrero de este año), así que para calcular su rendimiento anualizado se utiliza una fórmula que divide el valor inicial de la participación entre el valor actual de la participación menos uno (-1) y lo multiplica por 365, dividido entre el número de días que tiene el fondo en operación. Esto para cumplir con la regulación que exige mostrar el rendimiento de los últimos 12 meses. Sin embargo, el cálculo no debe confundirse con una proyección; es decir, no es una estimación del rendimiento que podría tener el fondo en un año.

A continuación le mostramos el resultado de la inversión de $2.000 en todos los fondos registrados por la Sugeval en dólares:

Es fundamental recordar que los rendimientos históricos presentados no predicen resultados futuros.