¿Cuánto habría crecido su dinero si hubiera invertido ¢1 millón hace un año? Revisamos los datos de los CDP y los fondos de inversión

Invertir en un fondo de inversión o Certificado de Depósito a Plazo (CDP) se convirtió en una alternativa atractiva para quienes buscan que su dinero genere ganancias por sí solo, sobre todo con las opciones a un año plazo.

Aunque algunos de estos instrumentos exigen un monto mínimo para comenzar, hay personas que optan por invertir sumas mayores para aprovechar mejor los rendimientos que ofrecen.

En un fondo, el dinero de muchos participantes se administra de forma conjunta y se coloca en distintos activos, como bonos o bienes raíces, según el objetivo y la clasificación del fondo. En este tipo de instrumentos el rendimiento no es fijo, sino que cambia con el tiempo según los resultados de las inversiones hechas por el gestor del fondo.

En cambio, el CDP es un depósito que se mantiene en la entidad financiera elegida por un periodo fijo a cambio de una tasa establecida desde el inicio.

Ante estas opciones, es natural preguntarse: ¿cuánto habría crecido mi dinero si hubiera invertido un millón de colones hace un año?

Para responder a esa incógnita, El Financiero le detalla la cifra aproximada por fondo, pero además realizó una selección bajo dos criterios para explicarle con mayor detalle.

Primero, el CDP con mayor rendimiento en colones a 12 meses, según lo reportado por 13 entidades financieras en enero a este medio. El resultado, por ende, se le pagaría el próximo mes.

Después, para analizar los fondos, se tomaron en cuenta los rendimientos a 12 meses de los cuatro con mayor cantidad de activos netos en colones, de acuerdo con los datos publicados por la Superintendencia General de Valores (Sugeval), al 15 de diciembre de este año. De esta forma, los ejemplos a continuación corresponden al crecimiento que hubiera tenido su dinero si hubiera invertido hace un año.

No obstante, cabe aclarar que, a pesar de que el dinero tiene un valor específico en este momento, no significa que lo verá reflejado de inmediato en su cuenta; algunos fondos tienen plazos de estadía y retiro más o menos extensos al anual. Por lo tanto, la explicación destaca únicamente cuánto creció en un año y lo que podría recibir en total si toma la decisión de liquidarlo de una vez (sin tomar en cuenta penalizaciones).

También debe tomar en cuenta que la tasa pagada por un certificado de depósito indica de manera certera cuánto acumula en intereses; sin embargo, en el caso de los fondos se tiene una referencia anualizada según los rendimientos obtenidos en los últimos 12 meses.

Por lo tanto, es importante que el cliente tenga bien claro que las características y riesgos entre un CDP y una participación en un fondo son totalmente diferentes.

Además, cabe aclarar que los rendimientos anualizados de los fondos de inversión no corresponden a datos netos sin el descuento por impuestos.

Los resultados

El CDP con rendimiento más alto en enero lo tuvo Coopealianza, y cuenta con una tasa neta del 6,14%. Eso significa que, si depositó un millón en enero, recibirá cerca de ¢61.400 de intereses el próximo mes, para un total de ¢1.061.400.

El cerrado no diversificado de Multifondos de Costa Rica es el fondo de ingreso con más activos netos por ¢61.000 millones, con un rendimiento en los últimos 12 meses del 6,52%.

En este caso, si depositó el millón inicial en diciembre de 2024, ahora su dinero vale ¢65.200 más. Es decir, la inversión creció a ¢1.065.200.

En el caso del fondo inmobiliario, el que encabeza es el Fondo de Inversión BCR Inmobiliario con ¢17.000 millones en activos. Los registros muestran un rendimiento del 4,44% en los últimos 12 meses. Con este instrumento el valor creció a ¢1.044.400.

No obstante, tal y como señala el mismo Banco de Costa Rica (BCR) en su sitio web, está dirigido a inversionistas receptivos a asumir riesgos moderados y que no requieran liquidez pues, al ser un fondo cerrado, no recompra las participaciones, por lo que debe tomarlo en cuenta si en el futuro planea contemplar esta opción.

Además, el atractivo en fondos inmobiliarios tiende a ser las rentas que paga mensual o trimestralmente, no únicamente el crecimiento del principal.

En los fondos de crecimiento está el no diversificado mensual de BN RediFondo con ¢23.000 millones y 3,75% de rendimiento anualizado. En ese caso la inversión inicial creció para alcanzar un valor de ¢1.037.500.

Este fondo es ideal para quienes buscan resultados favorables a mediano y largo plazo, además de permitir retiros en el camino.

En cuanto a los de mercado de dinero, el BN SuperFondo (¢311.000 millones en activos netos) tuvo un rendimiento del 2,49%. Esto hace que el valor subiera en 12 meses en ¢24.900, para un total final de ¢1.024.900.

Tome en cuenta que los fondos de mercado de dinero tienen un objetivo de corto plazo (manejar liquidez), así que no necesariamente los inversionistas tienden a dejar el dinero depositado en estos instrumentos por un año completo, aunque pueden hacerlo.

En la siguiente tabla puede ver el rendimiento a 12 meses de todos los fondos en colones registrados en Sugeval:

type="text/javascript">window.addEventListener("message",function(a){if(void 0!==a.data["datawrapper-height"]){var e=document.querySelectorAll("iframe");for(var t in a.data["datawrapper-height"])for(var r,i=0;r=e[i];i++)if(r.contentWindow===a.source){var d=a.data["datawrapper-height"][t]+"px";r.style.height=d}}});

Analizamos el valor que adquirió su dinero si invirtió hace un año en el CDP con mayor rendimiento a un año plazo y los principales fondos de inversión reportados por Sugeval. (Shutterstock)

Recuerde que rendimientos pasados no garantizan rendimientos futuros.