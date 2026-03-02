Finanzas

¿Cuánto valor gana su casa si la remodela? Le contamos cuáles áreas suben más el precio

La venta se hace más fácil si se invierte en la cocina, el baño y las fachadas.

Por Tatiana Gutiérrez Wa-Chong

Una pintada en la casa, arreglar la electricidad, cambiar algunos aspectos del baño, de la cocina o de los pisos pueden traer muchos beneficios a los propietarios a la hora de vender.








