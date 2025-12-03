Davivienda toma el control de Scotiabank en Costa Rica: estos son los primeros cambios para clientes

Davivienda y Scotiabank anunciaron, este miércoles 3 de diciembre, los detalles de la unión de sus operaciones para Costa Rica, Colombia y Panamá.

Las entidades operarán, a partir de ahora, bajo el nombre “DAVIbank”.

Este anuncio se da luego de haber obtenido las aprobaciones regulatorias necesarias, en proceso que arrancó con la adquisición del negocio de Scotiabank por parte de Davivienda, anunciado el pasado mes de enero.

En una conferencia de prensa, Javier Suárez, presidente del grupo Davivienda, oficializó los detalles de la primera etapa de esta transición, la cual culminará en la fusión de ambas entidades financieras.

El proceso, sin embargo, empezará con una fase donde ambos bancos operarán de forma mayormente individualizada.

La segunda etapa, que consolidará la fusión en su totalidad, está prevista a concretarse en el transcurso de 2026.

A partir de este 3 de diciembre, Davivienda Group queda con dos bancos en Costa Rica: Davivienda y DAVIbank. (Archivo)

Suárez indicó que, para el usuario final, las instalaciones físicas de ambas entidades continuarán funcionando como hasta el momento.

Los clientes tampoco deberán modificar sus claves, cuentas o tarjetas; pero sí verán un cambio en la marca visual.

Por ahora, algunos de los cambios que se reflejarán en los servicios disponibles para la clientela son los siguientes:

Doble de cajeros para retiros gratuitos.

Cincuenta sucursales para pagos de préstamos y tarjetas de crédito.

para pagos de préstamos y tarjetas de crédito. Transacciones Sinpe Móvil de hasta ¢300.000 diarios sin comisión.

Lanzamiento de tarjeta débito Pyme DAVIbank.

Adquirencia DAVIbank para Pymes: 0% comisiones por 90 días.

Planillas con retiros en cajeros de DAVIbank y Davivienda.

Portafolio de tarjetas con descuentos en comercios aliados

Acceso inmediato a experiencias y beneficios exclusivos a través de VIVE+

A futuro, se prevé una mayor “expansión de la capacidad física” que implica la apertura de sucursales en zonas “a las que hasta ahora el grupo no ha llegado”.

Cabe destacar que, a pesar de haber otorgado el control del banco, Scotiabank adquirió el 20% de la participación en Davivienda Group.

Adicionalmente, la Corporación Financiera Internacional (IFC) concretó una inversión de $150 millones para adquirir el 7,09% de Holding Davivienda Internacional S.A.