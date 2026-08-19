Finanzas

Del activo estrella al caso incómodo: la historia detrás del Parque Empresarial del Pacífico y sus inversionistas

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Por Redacción EF

La historia del Parque Empresarial del Pacífico es la de un proyecto logístico que pasó de ser un activo estrella en el portafolio inmobiliario del Banco de Costa Rica a convertirse en uno de los casos más emblemáticos de presunto sobreprecio, supervisión regulatoria y resarcimiento de inversionistas del mercado costarricense.








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Redacción EF

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