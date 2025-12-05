Finanzas

Desplome del dólar en Costa Rica. No existe registro en Monex de un tipo de cambio tan bajo como el de esta semana

EscucharEscuchar
Por Sergio Morales Chavarría

El precio del dólar en Costa Rica dejó su relativa estabilidad. Se inclinó la balanza hacia la disminución, la cual tocó niveles tales que son imposibles de comparar con el régimen cambiario que tenemos actualmente.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp
Sergio Morales Chavarría

Sergio Morales Chavarría

Tiene más de 20 años de laborar como periodista de El Financiero. Ha estado a cargo de temas de negocios, finanzas y macroeconomía. En los últimos años se ha desempeñado como editor de temas de política monetaria, indicadores económicos y la actividad comercial. Ha ganado premios de periodismo económico y estudiado el mercado de valores local.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.