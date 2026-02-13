Finanzas

¿Deudas asfixiantes? Así es como los bancos en Costa Rica están renegociando tarjetas y préstamos

Dos tipos de crédito concentran la mayoría de los arreglos de pago en los bancos de Costa Rica

EscucharEscuchar
Por Marcia Solano Miller

Los arreglos de pago son una herramienta para evitar que las deudas terminen en incumplimiento. Aunque pueden aplicarse a distintos tipos de financiamiento, los bancos explican que no todos los tipos de crédito presentan la misma propensión a este tipo de readecuaciones.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp
Costa RicaABCarreglos de pagobancos
Marcia Solano Miller

Marcia Solano Miller

Periodista en El Financiero. Graduada de la Universidad Latina de Costa Rica. Cuenta con experiencia en cobertura de temas nacionales y económicos. Ganadora de la clase 16 de Punto y Aparte 2025.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.