Director de desarollo de negocios de OMNi: “Siempre pensamos que no teníamos que estar inscritos (ante Sugef)”

Clifford Smith, director de desarrollo de nuevos negocios de OMNi El director de desarrollo de nuevos negocios de OMNi, Clifford Smith, apuesta por continuar con la billetera digital y cumplir con lo que solicite Sugef. Foto cortesía OMNi.

Una de las aplicaciones más utilizadas de la empresa tecnológica OMNi, como lo es su monedero digital, entró en una especie de stand by luego de que Coopenae anunciara que suspendió el servicio de soporte y respaldo que brindaba a la app financiera; esto porque la empresa carece de los permisos y la inscripción necesaria ante la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef).

Pese al tropiezo en su funcionamiento, el director de desarrollo de nuevos negocios de OMNi, Clifford Smith, aseguró que lejos de desistir con la app, ya trabajan para suplir las necesidades para continuar ofreciendo su servicio fintech.

Smith explicó que al tratarse de una empresa de tecnología el panorama no incluía la inscripción ante la Sugef y que para ello se generó la alianza con Coopenae, que sí cuenta con supervisión de la entidad. No obstante, ahora se encuentran en proceso de análisis de los requisitos para inscribirse ante el regulador.

Aquí, un extracto de la entrevista con Smith:

—Nos enteramos que Coopenae, que da soporte a OMNiMoni, suspenderá el servicio que brindaba a la empresa. ¿Cuál es el futuro de esta aplicación? ¿Tendrá cambios respecto a su conceptualización o buscarán nuevas alianzas?

Hay varios detalles importantes y uno es que trabajamos bajo un modelo de neobanco donde hay diferentes jugadores que forman parte de esa ecuación. Hay un partner financiero y nosotros como empresa proveemos tecnología, comercialización y mercadeo.

De cara con los temas del partner financiero que se dieron esta semana básicamente estamos retomando un poco con ellos la estrategia, cuáles son las necesidades y entender un poco qué es lo que está diciendo el regulador (Sugef) o en cierta manera alzando la mano. Nosotros lo que queremos es sentarnos, organizarnos y ver cómo podemos suplir las necesidades.

Creemos muchísimo en la billetera, creemos que es un producto ganador y que ayuda a impactar la economía país. Lo que necesitamos es encontrar los detalles y afinar el producto, estamos en esa fase.

Nosotros siempre hemos conversado con el sector financiero, nunca hemos tenido una exclusividad y en el desarrollo de otros productos siempre hemos venido conversando con otros jugadores dentro del sistema financiero local e internacional. Hemos trabajado con nuestro partner financiero actual, lo respetamos mucho y seguimos siendo socios, eso no ha acabado y no tenemos intenciones de que así sea.

Queremos sentarnos y que en un trabajo en conjunto podamos ver qué es lo que se necesita hacer para regularizar todo el tema.

—¿Qué es en lo que se está fallando ante Sugef? Hace algunas semanas indicaron desde la empresa que ya estaban en el proceso de inscripción bajo la ley 7.786. ¿Cuáles son los fallos o vacíos que ha encontrado Sugef y que ustedes necesitan ajustar?

Nosotros somos una empresa de tecnología, no teníamos un driver (necesidad) de asociarnos o registrarnos ante el regulador y por eso el modelo lleva una pieza importante que es el partner financiero. Pero a mitad de julio recibimos una invitación por parte del regulador diciéndonos que por las actividades que tenemos era conveniente inscribirnos ante Sugef.

Nos dieron 90 días y estamos valorando qué se necesita, si es una opción que queremos adoptar, no podemos dejarlo pasar por alto. Estamos haciendo un análisis interno de cómo manejarlo y entendiendo cuáles son los requisitos y con base en eso presentarnos y ponernos en regla.

Creemos tanto en el producto que tenemos, que si es necesario un tema que no tal vez no teníamos en consideración de cara a un regulador, pues proceder con eso.

—¿Entonces aún se encuentran en el proceso y no es que incumplieron con algún requisito de la Sugef?

No no, nosotros tenemos 90 días para presentar toda la documentación. Hay un malentendido de cara a que siempre pensamos que no teníamos que estar inscritos y después el regulador formalmente en julio nos dice “miren, creemos que ustedes tienen que hacerlo”. Y es parte del proceso de cómo vas innovando y creando productos nuevos.

—Pero entonces, ¿cuál es el estado actual de OMNiMoni?

Está en pausa, porque precisamente por recomendación del regulador lo estamos haciendo. Para nosotros es vital seguir recomendaciones del regulador y lo que comentaba al inicio, es sentarnos todos los jugadores vinculados y presentar una solución, recibir la aprobación necesaria y poder continuar con el monedero.

Los usuarios no deberían sufrir ningún impacto, sus balances están dentro de la billetera y pueden acceder a ellos por medio de sus cuentas de ahorro. Lo único que les pedimos es un poco de paciencia, porque definitivamente tenemos que arreglar el tema de forma correcta y creemos que vamos a venir con mejoras importantes.

—OMNi mantiene diversos negocios en ámbitos muy distintos, ¿cuál será el enfoque de negocio de la empresa para el corto y mediano plazo?

Parte de las cosas que hemos aprendido este tiempo es que es una empresa de tecnología e innovación, donde la parte de fintech se vuelve un corazón importante para todo lo que queremos desarrollar. Y tenemos una serie de casos de uso, en temas de movilidad y de salud y son casos que hemos venido probando y construyendo, lo que nos va a permitir en un futuro cercano desarrollar mayor usabilidad.

Nuestro corazón está en la parte de pagos de QR, por ejemplo. (...) Vemos mucha oportunidad en el tema de money movement que es algo que viene a ser un producto interesante que nos puede generar una serie de beneficios desde la parte de fintech y lo que ya construimos, que es un banco digital.

Entonces seguir sobre esa línea y por debajo meter casos de uso que vienen siendo movilidad, salud, estilo de vida, entre otros.

—¿Cómo valora el recorrido de OMNi estos casi dos años en el país, tomando en cuenta la oferta de nuevos servicios que han anunciado así como la suspensión de algunos de ellos?

OMNi es una empresa de naturaleza tecnológica y de innovación. Una parte importante para nosotros es que hemos tomado a Costa Rica como un laboratorio, un lugar donde podemos probar cosas nuevas que son productos de vanguardia y siempre se necesita ese product market fit, qué es lo que la gente está necesitando y cómo con herramientas tecnológicas llegas a tiempo al mercado.

Ha sido un recorrido interesante y hemos aprendido muchísimo, es una industria muy cambiante que innova constantemente y hay que estar detrás de qué es el siguiente paso. Seguimos con un norte claro y vemos una oportunidad importante en digitalizar la economía y de proveer a nuestros usuarios las herramientas digitales que le permitan tener un día a día más sencillo.

—En junio del año pasado ustedes anunciaron la contratación de 2.500 personas. Actualmente emplean a 1.600 personas. ¿Que sucedió con el número que se había anunciado?

La industria es muy volátil, muy dinámica y hay una serie de proyectos que vamos lanzando y dependiendo de cómo vamos saliendo y creciendo así vamos contratando. Nosotros tenemos un target y una capacidad instalada de contratación de ese tamaño, no significa que sí o sí tenemos que llegar a esa meta, en el camino pueden pasar muchas cosas. Sí tenemos una serie importante de contrataciones para todo el proyecto de expansión y estamos en constante crecimiento y conforme a la estrategia que se vaya dando ahí tenemos que hacer los ajustes internos.