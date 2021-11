Director de Jupema, Carlos Arias: El plan es invertir hasta un 20% en el extranjero a partir del 2022

Después de varios intentos, la Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional (JUPEMA), finalmente logró la autorización por parte de la Asamblea Legislativa de abrir su cartera de inversiones a instrumentos en el extranjero e infraestructura.

No obstante, esta posibilidad también destapó una serie de interrogantes, aún pendientes de resolver en la entidad. Para poder avanzar y dar los primeros pasos Jupema requiere un reglamento interno que según Carlos Arias, director ejecutivo de la entidad, aún está en pañales.

Carlos Arias, director ejecutivo de Jupema. Foto Cortesía

Arias aseguró que en el corto plazo es decir de cara al 2022 ya esperan estar dando los primeros pasos en términos de inversión extranjera, pero para la de infraestructura deben contemplar más factores que atrasan el banderazo de salida.

La cartera de inversiones de Jupema actualmente está conformada por 80% de inversiones en el sector público ―Ministerio de Hacienda principalmente― pero a través de este nuevo proyecto podrá diversificar más sus emisores e instrumentos. Siempre bajo el perfil de inversionista conservador que mantiene la entidad.

A continuación un extracto de la entrevista con Carlos Arias, director ejecutivo de Jupema, quien comenta los planes de la institución tras la aprobación del proyecto de Ley 22.179.

-Después de tantos años de espera, ¿trae la aprobación de este proyecto algún beneficio para Jupema? ¿Cuáles?

Este proyecto casualmente va enfocado a asegurar el fortalecimiento a través de la diversificación de las inversiones. Y en esa diversificación, lograr también mejores rendimientos que permitan ir haciendo crecer cada vez más el fondo de capitalización colectiva.

-Usted menciona que va a traer beneficios a la afiliación. ¿A qué se refiere con esto?

Jupema administra dos regímenes, que es el régimen transitorio de reparto y el régimen de capitalización colectivo.

El régimen de reparto no lo administramos en su totalidad porque la parte financiera está a cargo de Hacienda. En ese contexto, el régimen de capitalización colectiva, qué es el que se va a ver de alguna forma afectado de forma positiva con este proyecto, ese sí lo analizamos en su totalidad, entonces toda los que son afiliados, esos son los que se van a ver beneficiados.

El hecho de que se administre un fondo de buena forma y de que el fondo sea fuerte, sea sólido, sea boyante, permite que el mismo permanezca en el tiempo.

Esto va a permitir que nosotros podamos pagar el perfil de beneficios definidos para todos esos afiliados, no sólo de la gente que ya está pensionada, sino también de la gente que está por pensionarse.

Nosotros hacemos estudios actuariales cada cierto tiempo y el último estudio actuarial muestra que Jupema está en la capacidad de pagar las pensiones actuales y futuras por los próximos 100 años con el perfil de beneficios y las condiciones actuales.

-Actualmente su cartera de inversiones está concentrada en inversiones del ministerio de Hacienda, el 80% de hecho está ahí, con las nuevas oportunidades de inversión que abre este proyecto de Ley ¿cuánto de su portafolio de inversiones desean diversificar a través de inversiones en el extranjero?

Ciertamente nosotros tenemos un altísimo porcentaje colocado en el sector público, principalmente en el Ministerio de Hacienda. Al concentrarnos en un solo país que es Costa Rica, es un mercado muy poco profundo, es decir, tiene muy poquitas alternativas de inversión, no solo en cuanto a emisor, sino también en cuanto a plazo y en clase de titular. Eso nos va confinando a solo invertir en ciertas cosas (Ministerio de Hacienda).

A partir de esta ley nos abren la misma posibilidad que tienen los otros fondos de pensión para poder invertir en el extranjero. Entonces ya ahí ya no nos va a dar cierta tranquilidad, porque podemos eventualmente diversificar el riesgo, en clase, en plazos.

¿Qué porcentaje es el que podemos invertir ahí? En la ley quedó establecido que nosotros podremos invertir hasta un 20% de la cartera total. No obstante, los señores y la señoras diputadas dejaron dentro de ese contexto abierta la posibilidad, tal y como lo como está en la Ley de Protección al Trabajador para las demás operadoras de pensión, la posibilidad de llegar hasta un 50% en ciertas condiciones.

¿En cuáles condiciones? Las condiciones de que la junta directiva así lo justifique, lo vea que es conveniente y lo solicite a la Superintendencia de Pensiones como una posibilidad.

Entonces, de momento nosotros vamos a seguir la idea que tenemos, que es por lo menos dentro de nuestro apetito de riesgo, no invertir más de un 20% de nuestra cartera y veremos en el futuro si las condiciones cambian, si son mejores, y si se hace una solicitud para invertir más. No hablamos del 50%, pudiera ser un 25%, 30% o 35%. Pero de momento estamos pensando en 20%.

-El proyecto de Ley lleva varios meses en el Congreso en discusión además anteriormente Jupema ya había hecho varios intentos por abrir sus oportunidades de inversión al extranjero. ¿Ya tienen algún plan de inversión sobre este 20%, tal vez algún instrumento de su preferencia?

Se ha intentado esto por diez años más o menos. Por diferentes circunstancias no se logró en el pasado.

Ahora sale el proyecto y es cierto que hemos tenido unos diez años para hablar el tema. Pero es que los planes que pudiéramos tener no se podían materializar si no había un proyecto de ley, por lo que los planes no se podían ejecutar.

Lo que estamos haciendo ahorita es entendiendo los cambios que tienen que darse para poder llegar a esto.

Es decir, como no hemos podido a través de la historia invertir en el extranjero, obviamente no tenemos la capacidad organizacional para hacer este tipo de inversiones. Estamos hablando de gente, de sistemas, capacitación y en eso es en lo que estamos trabajando actualmente.

En infraestructura público-privada es un tema que va a llevar muchísimo más tiempo. Especialmente en inversión en obra pública, puesto que para todos es conocido que el país no ofrece las condiciones para meternos en inversión en obra pública. Porque hay que hacer valoraciones de riesgo, estudios de factibilidad y todos conocemos que la mayor parte de las inversiones en obra pública, desafortunadamente sufren deslices presupuestarios y de tiempo y todo eso involucra un riesgo muy importante.

-¿En términos de infraestructura tienen algún plan concreto o aún no?

Será una inversión escalonada, de forma tal que nosotros vamos a invertir un 4% cada cinco años, es decir, no podremos entrar de plano a invertir el 20%.