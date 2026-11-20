El precio del dólar se mantuvo esta semana en mínimos históricos, cerrando este viernes en ¢443,97 en el Mercado de Monedas Extranjeras (Monex).

Este sería su nivel más bajo desde que el Banco Central de Costa Rica (BCCR) comenzó a registrar esta serie histórica, el 6 de diciembre de 2007.

La cotización disminuyó ¢2,13 respecto a los ¢446,10 registrados el viernes 13 de noviembre.

Con este resultado, el mercado acumula tres sesiones consecutivas de descensos y nuevos mínimos históricos, desde el miércoles 18 de noviembre.

El precio del dólar con respecto al colón ha venido disminuyendo. (Shutterstock/Shutterstock)

El tipo de cambio ha disminuido alrededor de ¢53 durante 2026, lo que representa un nuevo fortalecimiento del colón frente a la moneda estadounidense.

El comportamiento reciente responde a una mayor disponibilidad de divisas frente a una demanda que no logra absorber toda la oferta, aseguró Pablo González, economista de Mercado de Valores.

El economista indicó que la fortaleza de los flujos de oferta, particularmente de los sectores generadores de divisas, contrasta con una demanda que continúa siendo insuficiente para absorber esos recursos.

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“De hecho, en esta semana esa demanda ha estado débil, favoreciendo la apreciación. Mientras esa condición se encuentre, son poco esperable cambios significativos en la trayectoria del tipo de cambio en el corto plazo”, agregó.

González también mencionó que la proximidad de la primera quincena de diciembre suele coincidir con presiones a la baja en el precio del dólar.

Ante la presión sobre el tipo de cambio, el Banco Central volvió a intervenir este viernes en el Monex.

La institución compró $39,65 millones mediante las denominadas operaciones de estabilización, con el objetivo de evitar una caída más pronunciada del precio de la divisa.