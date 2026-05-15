Finanzas

Dólar rompe otro récord a la baja y cierra en ¢453,48 este viernes en Costa Rica

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Por Tatiana Gutiérrez Wa-Chong

El dólar alcanzó un nuevo piso: el tipo de cambio promedio del Monex cerró este viernes 15 de mayo en ₡453,48. Esta es la cifra más baja en los registros públicos del Banco Central de Costa Rica para el Monex (donde se transa la moneda). Los datos llegan hasta noviembre del 2006, casi 20 años atrás.








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Tatiana Gutiérrez Wa-Chong

Tatiana Gutiérrez Wa-Chong

Periodista de Economía y Finanzas de El Financiero. Ha trabajado en diferentes medios de comunicación. Cuenta con una Licenciatura en Periodismo y Comunicación de Masas.

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