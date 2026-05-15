Dólar rompe otro récord a la baja y cierra en ¢453,48 este viernes en Costa Rica

El dólar alcanzó un nuevo piso: el tipo de cambio promedio del Monex cerró este viernes 15 de mayo en ₡453,48. Esta es la cifra más baja en los registros públicos del Banco Central de Costa Rica para el Monex (donde se transa la moneda). Los datos llegan hasta noviembre del 2006, casi 20 años atrás.

El dólar ha caído en lo que vamos del año más de 40 colones. (Shutterstock /Shutterstock)

En el comportamiento actual podría influir el efecto de la quincena, lo que aumenta estacionalmente la cantidad de dólares en el mercado debido al pago de planillas y otras obligaciones empresariales.

Pese a la tendencia a la baja de la moneda extranjera, el Banco Central no realizó operaciones de estabilización de compras en los últimos 15 días hasta hoy, cuando adquirió $1,5 millones con el fin de atenuar variaciones abruptas.

Entre marzo y abril, sin embargo, sí estuvo muy activo con operaciones de estabilización.

Desde el 1 de enero hasta la fecha, el tipo de cambio acumula una caída de ₡43,52.

Al respecto, Karol Fernández, economista de Grupo Financiero Mercado de Valores, indicó que se espera que el valor de la divisa cierre el año entre los ₡480 y ₡490 durante lo que resta de 2026, manteniendo un sesgo a la baja.

Esta dinámica responde a las condiciones de mayor abundancia de divisas observadas durante el primer trimestre. Si bien factores como el aumento en la factura petrolera generan demanda de dólares, el flujo proveniente de la inversión extranjera directa, el dinamismo de las exportaciones y el sector turismo han sido superiores, fortaleciendo la moneda nacional en los últimos meses.

El descenso en la cotización beneficia principalmente a quienes poseen deudas en la moneda estadounidense o realizan importaciones de bienes. No obstante, el escenario genera una creciente preocupación en los sectores exportadores y turísticos, los cuales perciben menos colones por cada dólar generado, comprometiendo su competitividad y márgenes de rentabilidad. Además encarece el precio ante los ojos de compradores extranjeros.