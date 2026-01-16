Finanzas

Dólar toca un nuevo mínimo histórico en el Monex y cae a ¢487,26

Por Tatiana Gutiérrez Wa-Chong

El precio del dólar en Costa Rica alcanzó un nuevo hito histórico al cerrar la semana en ¢487,26 en el Mercado de Monedas Extranjeras (Monex).








