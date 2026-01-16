Dólar toca un nuevo mínimo histórico en el Monex y cae a ¢487,26

El precio del dólar en Costa Rica alcanzó un nuevo hito histórico al cerrar la semana en ¢487,26 en el Mercado de Monedas Extranjeras (Monex).

Este valor de la divisa no se registraba en la economía nacional desde el 6 de diciembre de 2007, consolidando una tendencia de apreciación del colón que desafía las proyecciones de inicio de año.

El precio del dólar en Costa Rica alcanzó un nuevo hito histórico al cerrar la semana en ¢487,26 en el Mercado de Monedas Extranjeras (Monex). (Shutterstock/Shutterstock)

Factores tras la caída

José Luis Arce, economista de FCS Análisis y Estrategia, mencionó que este comportamiento responde a una combinación de factores estacionales y de mercado.

Durante los primeros tres o cuatro meses del año —y con mayor énfasis alrededor del día 15 de cada mes por el pago de obligaciones tributarias y planillas— aumenta la oferta de dólares en las ventanillas bancarias.

A este fenómeno se suma un componente psicológico: “Es probable que se añada cierta oferta por expectativas. La baja rápida y el ruido mediático terminan acelerando la venta de divisas y posponiendo la demanda, lo que aumenta temporalmente los excedentes en el mercado”, destacó Arce.

El rol del Banco Central

El Banco Central, por su lado, ha mantenido la política de intervención vigente durante los últimos 15 años: ha estado comprando estos excesos de oferta en Monex para el sector público y para su balance.

“Es decir, sin esa intervención, al día siguiente el tipo de cambio bajaría aún más”, aseguró el economista.

Durante el 2025, el BCCR acumuló compras por $5.800 millones. De este monto, aproximadamente $4.925 millones correspondieron a operaciones de instituciones públicas, mientras que $875 millones se destinaron a robustecer el blindaje externo del país.

“Era de esperar que siguiera esta estructura superavitaria de dólares, aunque existe el riesgo de que los excedentes sean menores ante una eventual desaceleración de sectores más vulnerables como el turismo, los servicios y algunas exportaciones en un mediano plazo. Aun así, el tipo de cambio se mantendría en rangos bajos similares a los observados en 2025”, aseguró Adriana Rodríguez, gerente del puesto de bolsa Acobo.

El pasado 4 de diciembre, la divisa estadounidense cayó hasta los ¢488 frente al colón y, entre el 30 de diciembre de 2024 y el 30 de diciembre de 2025, el dólar acumuló una depreciación de 3%, según datos oficiales del Banco Central de Costa Rica (BCCR).