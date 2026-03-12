¿Dónde rinde más su dinero? Compare las tasas de interés de las cuentas de ahorro en los principales bancos de Costa Rica

Las cuentas de ahorro se mantienen como el refugio predilecto para quienes buscan liquidez inmediata.

En un escenario donde la estabilidad impera, las tasas varían según la moneda y el monto ahorrado, marcando la diferencia en el rendimiento final para el usuario.

Ahorro en dólares (Shutterstock/Shutterstock)

Actualmente, se maneja un monto de ₡5,78 billones en depósitos de ahorro en moneda nacional, según datos del Banco Central.

La mayoría de las entidades financieras en el país operan bajo un modelo de tasas escalonadas. Esto significa que el rendimiento no depende únicamente del banco, sino del saldo promedio que el cliente mantenga en la cuenta.

En colones: Los intereses oscilan entre 0% y 1,75% anual.

Los intereses oscilan entre 0% y 1,75% anual. En dólares: Los rendimientos se ubican entre 0% y 0,25% anual.

Por ejemplo, en Davivienda, la cuenta sin saldo mínimo genera intereses a partir de los ₡25.000 o $50.

“Las tasas son fijas anuales y se pagan sobre el saldo promedio mensual en el corte de cada cuenta. El pago de intereses se calcula de forma escalonada de acuerdo a los rangos establecidos. Para cada rango se establece una tasa de interés”, explica Jonatan Hernández, jefe de Captación de la entidad.

En Davibank, el saldo mínimo en colones es de ₡500.000 y en dólares a partir de $5.000. Los intereses se pagan de forma mensual y los clientes pueden tener ahorros y liquidez inmediata, realizar depósitos o retiros en cajeros con su tarjeta de débito, aseguró Lariza Martínez, gerente de productos de Depósito e Inversión de la entidad financiera.

Por su parte, el Banco Promerica ofrece un tope similar del 1,75% en colones, pero el rendimiento máximo se activa solo en depósitos que superen los ₡50 millones. En moneda extranjera, la entidad sitúa su tasa máxima en un 0,05%.

“Este instrumento está diseñado para un perfil conservador que busca administrar ahorros de corto plazo con riesgo nulo, priorizando la agilidad del dinero sobre la acumulación de capital a largo plazo”, destacó Bernal Alfaro, director de Banca de Personas de Promerica.

El BAC por su parte ofrece las siguientes tasas de interés para sus cuentas de ahorro y tiene tres productos: Cuenta BAC Ahorros con un monto mínimo de $50 o ₡25.000. Cuenta BAC Ahorros Premium: $1.000 o ₡500.000. Cuenta de Inversión Preferente: $2.000 o ₡1.000.000, confirmó Mayid Sauma, vicepresidente de Banca de Personas, Medios de Pago y Pyme.

¿Ahorro o gestión de efectivo?

Para la banca estatal, estas cuentas no deben verse como una inversión de crecimiento, sino como una herramienta de gestión.

“Este producto es utilizado principalmente para objetivos de corto y mediano plazo, tales como la creación de un fondo de emergencia, vacaciones o estudios, debido a su fácil acceso”, destacó Elizabeth Araya, jefa de Captaciones del Banco de Costa Rica (BCR).

Las tasas de interés que ofrecen son las siguientes:

En el Banco Nacional se ofrecen tasas de interés diferenciadas en sus cuentas de ahorro tradicionales, tanto en colones como en dólares, según el tipo de cuenta y el monto depositado.

El monto mínimo para las cuentas de ahorros del Banco Popular es de ₡50.000 y en dólares de $100.

“El banco sí maneja escalas de tasas según el monto depositado. El cálculo se realiza todos los días sobre el saldo disponible, y los intereses se reconocen mensualmente, el último día de cada mes”, aseguró Patricia Durán, directora de Productos del Banco Popular y de Desarrollo Comunal.

Para concluir, es importante destacar que estas tasas de las cuentas de ahorro difícilmente superan la inflación; su valor no está en el rendimiento, sino en la seguridad, la facilidad de acceso y la disponibilidad inmediata del dinero.