¿Dudas sobre el impuesto de la renta? Colegio de Contadores Privados tiene esta propuesta

Ante la inminente fecha límite del 16 de marzo de 2026 para la presentación y pago del Impuesto sobre la Renta, el Colegio de Contadores Privados anunció una “maratón tributaria” para afinar el cumplimiento de los contribuyentes.

(Shutterstock)

El evento se realizará del lunes 16 al jueves 19 de febrero, en horario de 6:00 p.m. a 9:00 p. m, y está dirigido a los colegiados.

El objetivo es preparar a los profesionales y empresas en el uso de la nueva plataforma Tribu-CR, que se estrena este año como el canal oficial de Hacienda y reducir el riesgo de multas por errores u omisiones.

¿Qué se abordará?

Conciliación fiscal bajo los nuevos criterios de Hacienda.

Estrategias con comprobantes electrónicos para el cierre del periodo 2025.

Manejo correcto de pérdidas diferidas, cuentas incobrables e inventarios.

Tratamiento fiscal del diferencial cambiario.

Distinción entre gastos deducibles y no deducibles.

Beneficios para empleados y su impacto tributario.

Durante las sesiones de hora y media, los expertos desarrollarán los siguientes temas críticos:

Andrés García Moya, directivo del Colegio, aseguró que la iniciativa busca “asegurar que los profesionales estén actualizados para brindar asesoría transparente y conforme a la legislación vigente”.

La capacitación busca mitigar el impacto de las sanciones establecidas en el Código de Normas y Procedimientos Tributarios.

¿Cómo participar?

Las capacitaciones no tienen costo adicional para los colegiados que se encuentren al día.

Los interesados pueden obtener más detalles a través del sitio web www.contador.co.cr o escribiendo al correo consultas@contador.co.cr.