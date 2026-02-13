¿Dudas sobre el impuesto de la renta? Colegio de Contadores Privados tiene esta propuesta

Ante la inminente fecha límite del 16 de marzo de 2026 para la presentación y pago del Impuesto sobre la Renta, el Colegio de Contadores Privados anunció una “maratón tributaria” para afinar el cumplimiento de los contribuyentes.
Ante la inminente fecha límite del 16 de marzo de 2026 para la presentación y pago del Impuesto sobre la Renta, el Colegio de Contadores Privados anunció una “maratón tributaria” para afinar el cumplimiento de los contribuyentes.
En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.