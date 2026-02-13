Finanzas

¿Dudas sobre el impuesto de la renta? Colegio de Contadores Privados tiene esta propuesta

Las capacitaciones son gratuitas y exclusivas para los colegiados.

Por Tatiana Gutiérrez Wa-Chong

Ante la inminente fecha límite del 16 de marzo de 2026 para la presentación y pago del Impuesto sobre la Renta, el Colegio de Contadores Privados anunció una “maratón tributaria” para afinar el cumplimiento de los contribuyentes.








