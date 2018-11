Nosotras somos optimistas de que sí tendremos la reforma. Cuesta trabajo pensar que no sea así, aunque ciertamente hay un proceso que no está concluido. Si así fuera, la incertidumbre que existe hoy y la falta de confianza para invertir en el Gobierno se profundizarían y eso provocaría que Hacienda no tengan más remedio que presionar las tasas.