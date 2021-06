“La personas no solo deben preocuparse por la devaluación del colón sino por la inflación, se debe considerar que el dinero no siempre va a valer lo mismo y los salarios no van a ritmo de la inflación entonces es probable que el día de mañana compre con el mismo dinero menos cosas porque así funcionan las economías y eso también lo deben contemplar en el presupuesto”, agregó el administrador y asesor financiero Julio Espinoza.