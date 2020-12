Lo primero es señalar que el agua cotiza en una plaza conocida como mercado de futuros de materias primas, que son contratos que se pactan en el presente pero no son como los mercados spot, donde podrían hacerse transacciones de manera inmediata sobre los derechos de agua, sino que tiene una fecha de entrega con un plazo posterior. Además, no es el agua en sí lo que cotiza, si no sus derechos de uso.