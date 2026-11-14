Finanzas

El acumulado de la JPS supera los ₡1.600 millones: conozca cuánto dinero sorteará la Junta este domingo 15 de noviembre

Según la composición actual de la tómbola, el acumulado podría salir este domingo 15, el martes 17 o, a más tardar, el próximo viernes 20 de noviembre

Por Redacción EF

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El sorteo número 4.927 de la Lotería Nacional se realizará este domingo 15 de noviembre. La Junta de Protección Social (JPS) mantiene activa la modalidad del Acumulado Millonario, un premio cuyo monto aumenta cuando se extrae una bolita blanca en lugar de la identificada con la palabra “acumulado”.








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Redacción EF

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