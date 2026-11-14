El acumulado de la JPS supera los ₡1.600 millones: conozca cuánto dinero sorteará la Junta este domingo 15 de noviembre

El sorteo número 4.927 de la Lotería Nacional se realizará este domingo 15 de noviembre. La Junta de Protección Social (JPS) mantiene activa la modalidad del Acumulado Millonario, un premio cuyo monto aumenta cuando se extrae una bolita blanca en lugar de la identificada con la palabra “acumulado”.

Para esta edición, dicho acumulado alcanzó los ¢1.678 millones, distribuidos en dos emisiones, luego de que en el sorteo del pasado viernes 13 de noviembre saliera una bolita blanca.

Con ese resultado, en la tómbola principal quedaron únicamente tres esferas: dos blancas y una del acumulado.

La probabilidad de que se active el acumulado este domingo será, por tanto, del 33,3%. Antes del sorteo del viernes, cuando el monto era de ¢1.653 millones y había cuatro bolitas en juego, la probabilidad de activar el premio era del 25%.

Tras la extracción de una blanca, se sorteó un premio adicional de ¢2 millones y el pozo aumentó ¢25 millones para esta nueva fecha.

La JPS adquirió tres tómbolas para realizar los sorteos de Lotería Popular y Lotería Nacional, estas tómbolas son una gran innovación para continuar garantizando un proceso justo y confiable para la selección de números, series y premios de los sorteos.

Según la composición actual de la tómbola, el acumulado podría activarse este domingo 15, el martes 17 o, a más tardar, el viernes 20 de noviembre.

Si el domingo vuelve a salir una bolita blanca, se entregará otro premio adicional y para el martes quedarán dos esferas: una blanca y la del acumulado.

Si el martes también se extrae una blanca, la del acumulado será la única esfera restante para el viernes 20, por lo que su salida estará garantizada en esa fecha. El monto seguirá aumentando en los sorteos previos en los que no se active.

¿Cómo se repartirá el premio?

Cuando salga la bolita con la palabra “Acumulado”, la JPS utilizará una tómbola adicional con cuatro esferas identificadas con los números 1, 2, 3 y 5.

La cifra seleccionada determinará entre cuántas combinaciones de número y serie se dividirá el premio en partes iguales. Posteriormente, se extraerán las combinaciones ganadoras.

La JPS dejó de utilizar la llamada “tómbola caliente” cuando quedaron cinco bolitas blancas en la tómbola principal. Ese mecanismo determinaba cuántos premios adicionales de ¢2 millones se entregaban y cuántas bolitas blancas se retiraban para el siguiente sorteo.

En la fase actual se extrae una sola bolita de la tómbola principal por sorteo. Si es blanca, se entrega el premio adicional correspondiente y esa esfera queda fuera para la siguiente fecha.

Los interesados en participar en el sorteo de este domingo pueden adquirir su lotería física con vendedores autorizados o consultar los canales oficiales de la JPS.