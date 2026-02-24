El Banco Central hizo algo que no hacía desde 2015 para que el tipo de cambio no bajara bruscamente

De acuerdo con el informe técnico OES-UNA-CP04-2026, del Observatorio Económico y Social de la Universidad Nacional, el Banco Central de Costa Rica (BCCR) ha retomado una estrategia de emergencia para intentar estabilizar el precio del dólar.

El regreso de una medida excepcional

Durante las primeras semanas de 2026, el colón ha ganado valor frente al dólar con rapidez, alcanzando niveles de precio que no se veían desde junio de 2005. Ante esta situación, el Banco Central activó el mecanismo de intervención por estabilización, realizando compras por $57,4 millones entre el 19 y 20 de febrero.

Esta acción es inusual, lo que llevó al Observatorio a calificarla como “excepcional”: la última vez que la entidad intervino de esta manera para comprar divisas fue el 30 de diciembre de 2015.

El Central tiene la potestad de intervenir por estabilización para acotar movimientos abruptos, según se lo permite su ley orgánica. Puede hacerlo vía ventas (cuando el precio del dólar está subiendo) o compras (cuando está bajando), como fue este caso.

Sin embargo, la presión bajista fue tan fuerte que, incluso con la intervención, el tipo de cambio cayó cerca de ₡5 en esos dos días.

¿Por qué baja tanto el dólar?

El informe explica que existe una abundancia de dólares en la economía nacional debido a varios factores que coinciden al mismo tiempo:

Ingresos por turismo y exportaciones: La temporada alta de turismo y el dinamismo de las zonas francas han aumentado la cantidad de dólares disponibles.

La temporada alta de turismo y el dinamismo de las zonas francas han aumentado la cantidad de dólares disponibles. Menor gasto en petróleo: En 2025, el país gastó $519 millones menos en combustibles en comparación con 2022 debido a la baja en los precios internacionales.

En 2025, el país gastó en combustibles en comparación con 2022 debido a la baja en los precios internacionales. Inversión Extranjera Directa: El flujo de capitales externos acumulado al tercer trimestre de 2025 sumó más de $3.500 millones.

Diferencia entre las compras del Banco Central

Para entender la política económica actual, el reporte distingue dos formas en las que el BCCR está adquiriendo dólares:

Compras para reservas: Son operaciones programadas para fortalecer los ahorros del país. En lo que va de 2026, el Banco ya compró $634,8 millones por esta vía. Compras por estabilización: Son medidas reactivas ante movimientos atípicos en el mercado. Esta es la herramienta que se reactivó tras diez años de no usarse para este fin.

¿A quiénes afecta este cambio?

La caída del dólar, que ya suma un 5% en menos de dos meses, genera resultados distintos según el sector:

Beneficiados: Los consumidores (por productos importados más baratos), los deudores en dólares que ganan en colones y el Gobierno, que requiere menos dinero para pagar su deuda externa.

Los consumidores (por productos importados más baratos), los deudores en dólares que ganan en colones y el Gobierno, que requiere menos dinero para pagar su deuda externa. Afectados: Los exportadores, el sector turismo y las familias que reciben remesas, ya que sus dólares ahora valen menos colones al cambiarlos.

Al 23 de febrero de 2026, el tipo de cambio de referencia para la venta se ubicó en ₡476,4, acumulando una reducción total de ₡222 desde su punto más alto en junio de 2022.

