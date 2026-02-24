Finanzas

El Banco Central hizo algo que no hacía desde 2015 para que el tipo de cambio no bajara bruscamente

Por Redacción EF

De acuerdo con el informe técnico OES-UNA-CP04-2026, del Observatorio Económico y Social de la Universidad Nacional, el Banco Central de Costa Rica (BCCR) ha retomado una estrategia de emergencia para intentar estabilizar el precio del dólar.








tipo de cambioBCCR
Los artículos con la firma "Redacción EF" son elaborados por periodistas de nuestro equipo editorial bajo la supervisión de editores de las secciones correspondientes.

