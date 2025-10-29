El Banco Nacional y el Banco Popular confirman fallas en servicios digitales por interrupción de proveedor internacional

El Banco Nacional de Costa Rica (BNCR) y el Banco Popular (BP) reportaron este miércoles 29 de octubre una afectación en sus servicios digitales a partir de la caída global de su proveedor internacional.
