El Banco Nacional y el Banco Popular confirman fallas en servicios digitales por interrupción de proveedor internacional

Ambas entidades bancarias se refirieron a la causa del problema; le explicamos qué pasó y las acciones tomadas para solucionarlo

Por Marcia Solano Miller

El Banco Nacional de Costa Rica (BNCR) y el Banco Popular (BP) reportaron este miércoles 29 de octubre una afectación en sus servicios digitales a partir de la caída global de su proveedor internacional.








