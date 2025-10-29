El Banco Nacional y el Banco Popular confirman fallas en servicios digitales por interrupción de proveedor internacional

El Banco Nacional de Costa Rica (BNCR) y el Banco Popular (BP) reportaron este miércoles 29 de octubre una afectación en sus servicios digitales a partir de la caída global de su proveedor internacional.

Se trata de Microsoft Azure, el cual ya comunicó oficialmente que una interrupción en su nube generó la caída parcial de la disponibilidad de las funciones conectadas a su red.

La firma tecnológica aseguró que trabaja en la redirección del tráfico y en la restauración progresiva de la operatividad, con el fin de normalizar el funcionamiento de los sistemas afectados.

Ambas entidades bancarias indicaron que mantienen comunicación directa con el proveedor y sus equipos técnicos internos para restablecer sus canales digitales “a la mayor brevedad posible”.

Lo anterior, aseguraron, en concordancia con el resguardo de seguridad de la información de sus clientes y la protección de los recursos financieros.