Finanzas

El costo de asegurarse contra el clima: cómo varían las pólizas y coberturas en Costa Rica

Aseguradoras explican cómo la ubicación, el riesgo climático y las medidas de prevención determinan la prima y acceso a pólizas de vivienda y agrícolas

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Por Marcia Solano Miller

Asegurar una casa frente a lluvias intensas, inundaciones o terremotos ya no responde solo a una decisión preventiva; también refleja cuánto riesgo está dispuesto a asumir el cliente y cuánto acepta la aseguradora.








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Costa RicasegurospólizasviviendaEspecial Ambiente 2026
Marcia Solano Miller

Marcia Solano Miller

Periodista en El Financiero. Graduada de la Universidad Latina de Costa Rica. Cuenta con experiencia en cobertura de temas nacionales y económicos. Ganadora de la clase 16 de Punto y Aparte 2025.

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