Finanzas

El costo fiscal de ser verde: descarbonización vehicular presionará las finanzas públicas de Costa Rica

El auge de los vehículos eléctricos y la descarbonización en Costa Rica generarán una caída en ingresos tributarios y mayor deuda, advierte el Ministerio de Hacienda

EscucharEscuchar
Por Marcia Solano Miller

Costa Rica avanza decididamente hacia la carbononeutralidad, pero este objetivo ambiental trae consigo una pesada factura económica que preocupa al Ministerio de Hacienda.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp
Ministerio de HaciendaImpuesto Único a los CombustiblesPIBMarco Fiscal de Mediano Plazomovilidad eléctricaEspecial Ambiente 2026
Marcia Solano Miller

Marcia Solano Miller

Periodista en El Financiero. Graduada de la Universidad Latina de Costa Rica. Cuenta con experiencia en cobertura de temas nacionales y económicos. Ganadora de la clase 16 de Punto y Aparte 2025.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.