Finanzas

El dilema de las exoneraciones en Costa Rica: un ajuste fiscal de ¢2 billones en juego

El Fondo Monetario Internacional (FMI) hizo un llamado a la administración de Laura Fernández para que disminuya el monto por concepto de exoneraciones. Le detallamos cómo se reparte el gasto tributario.

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Por Tatiana Gutiérrez Wa-Chong

Resolver el problema fiscal de Costa Rica vuelve a estar sobre la mesa. Ante la caída proyectada en los ingresos del Gobierno y las crecientes presiones sobre las finanzas públicas, Rodrigo Chaves, ministro de Hacienda, enfrenta un dilema: ¿es necesario crear nuevos impuestos o revisar las exoneraciones tributarias existentes?








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Tatiana Gutiérrez Wa-Chong

Tatiana Gutiérrez Wa-Chong

Periodista de Economía y Finanzas de El Financiero. Ha trabajado en diferentes medios de comunicación. Cuenta con una Licenciatura en Periodismo y Comunicación de Masas.

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