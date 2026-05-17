Finanzas

El dólar en Costa Rica se derrumbó en el primer cuatrimestre del 2026 y estas son las razones

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Por Tatiana Gutiérrez Wa-Chong

El precio del dólar frente al colón registró un comportamiento extraordinario durante el primer cuatrimestre del 2026 al acumular una profunda caída de ₡43,52, un movimiento que consolidó una fuerte tendencia a la baja en los primeros meses del año.








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Tatiana Gutiérrez Wa-Chong

Tatiana Gutiérrez Wa-Chong

Periodista de Economía y Finanzas de El Financiero. Ha trabajado en diferentes medios de comunicación. Cuenta con una Licenciatura en Periodismo y Comunicación de Masas.

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