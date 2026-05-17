El dólar en Costa Rica se derrumbó en el primer cuatrimestre del 2026 y estas son las razones

El precio del dólar frente al colón registró un comportamiento extraordinario durante el primer cuatrimestre del 2026 al acumular una profunda caída de ₡43,52, un movimiento que consolidó una fuerte tendencia a la baja en los primeros meses del año.

Esta semana cerró con un nuevo mínimo histórico. (Rafael pacheco/Rafael Pacheco)

La abundancia de divisas modificó por completo la dinámica cambiaria habitual en el mercado nacional.

Este viernes anterior, el dólar cerró en ₡453,48, la cifra más baja registrada en las estadísticas públicas del Banco Central de Costa Rica (BCCR) desde noviembre de 2006, cuando inició la serie histórica del mercado cambiario actual.

De acuerdo con el economista Gerardo Corrales, este comportamiento respondió a una combinación de factores extraordinarios que incrementaron abruptamente la oferta de dólares en el mercado cambiario.

En primer lugar, se registraron ingresos no recurrentes derivados del pago de impuestos relacionados con la transacción entre FIFCO y Heineken por concepto de ganancias de capital, lo que provocó la venta de cerca de $60 millones solo durante febrero.

A esto se sumó el movimiento realizado por las operadoras de pensiones complementarias (OPC), las cuales habrían vendido alrededor de $200 millones para fortalecer su liquidez en colones ante la posibilidad de que prosperaran proyectos de ley relacionados con la entrega anticipada del Régimen Obligatorio de Pensiones (ROP).

Asimismo, Corrales explicó que el Gobierno también influyó en el mercado cambiario.

Tras la negativa de la Asamblea Legislativa de aprobar más eurobonos, el Ejecutivo optó por emitir títulos de deuda interna en euros, los cuales fueron adquiridos por entidades internacionales como Bank of America, Citi y Santander.

“De noviembre a hoy han colocado €3.000 millones, por lo que el Gobierno ya no sale a demandar dólares locales porque ya los tiene de afuera”, afirmó.

Según el economista, esta menor demanda de dólares por parte del sector público, sumada a la abundancia de divisas en el mercado, modificó las expectativas de los agentes económicos.

“Todo eso ha generado un ambiente donde los agentes económicos están temerosos de que el tipo de cambio siga bajando y entonces eso también estimula a que la gente salga a vender más dólares”, agregó.

Monex registró volúmenes inusuales

Por su parte, Pablo González, gestor Jr. de Portafolios de Mercado de Valores detalló que el monto promedio negociado en Monex se ha mantenido inusualmente alto durante el primer cuatrimestre, registrando sesiones con elevados volúmenes de negociación incluso en momentos poco típicos del año.

“A pesar de que se sigue registrando una disminución del tipo de cambio al acercarse las quincenas, producto del pago de planillas y otras obligaciones empresariales, las fuerzas que impulsan aumentos durante el resto de las semanas no tienen la misma magnitud. En consecuencia, se mantiene una apreciación constante del colón respecto al cierre del 2025”, aseguró.

González agregó que este exceso de dólares provocó una “formación desordenada” del precio de la divisa, situación que obligó al Banco Central a intervenir constantemente para mitigar fluctuaciones abruptas en el mercado.

Como resultado de estas fuerzas inusuales, el mercado cambiario costarricense cerró uno de los períodos más atípicos de las últimas décadas, marcado por una fuerte e histórica apreciación de la moneda nacional.