El dólar está a la baja. Este es el tipo de cambio en Costa Rica para el 20 de agosto de 2025

El promedio ponderado del tipo de cambio en la negociación de Monex para el 20 de agosto de 2025 fue de ¢503,85, con un monto total negociado de $65.605.000 y una cantidad de operaciones de 179.

Este precio mostró un descenso con respecto al del día anterior que fue ¢504,35. Una semana antes estaba en ¢505,57.

La consulta sobre el tipo de cambio se realizó el 20 de agosto de 2025 a las 2:00:03 p. m., y los datos fueron obtenidos tras consultar la página de Internet del Banco Central de Costa Rica.

Bancos Públicos

El Banco de Costa Rica establece su cotización de compra en ¢497 y una venta de ¢511.

El Banco Nacional de Costa Rica mantiene valores similares, con una compra de ¢497 y una venta de ¢511.

Finalmente, el Banco Popular y de Desarrollo Comunal ofrece una compra a ¢495 y una venta de ¢509.

Bancos Privados

El Banco BAC San José establece su tasa de compra en ¢497 y su venta en ¢511.

El Banco BCT presenta una cotización de compra de ¢493 y venta de ¢511.

El Banco Cathay ofrece una compra de ¢500 y una venta de ¢512.

El Banco CMB tiene una compra de ¢490 y una venta de ¢514.

El Banco Davivienda establece su tipo de cambio en ¢493 para compra y ¢511 para venta.

El Banco General presenta una compra de ¢495 y una venta de ¢510.

El Banco Improsa tiene una compra de ¢494 y una venta de ¢512.

El Banco Lafise establece su compra en ¢495 y su venta en ¢513. El

Banco Promérica tiene una compra de ¢493 y una venta de ¢511.

El Banco Scotiabank ofrece una compra de ¢494 y una venta de ¢512.

Prival Bank establece su compra en ¢495 y su venta en ¢512.

Financieras

La Financiera Cafsa tiene una tasa de compra en ¢495 y venta en ¢511.

La Financiera Comeca presenta una compra de ¢494 y una venta de ¢514.

Finalmente, la Financiera MultiMoney tiene una compra de ¢499 y una venta de ¢506,50.

Casas de Cambio

En el caso de las casas de cambio, Airpak Casa de Cambio fija su tipo de cambio en ¢500 para compra y ¢519 para venta.

ARI Casa de Cambio Internacional establece su compra en ¢500,16 y su venta en ¢504,43.

La Casa de Cambio Global Exchange tiene una compra de ¢410,57 y una venta de ¢595,58. Por último, Casa de Cambio Teledolar ofrece una compra de ¢497 y una venta de ¢519.

El análisis del tipo de cambio muestra que la venta más alta se presentó en Casa de Cambio Global Exchange con ¢595,58, mientras que la venta más baja fue de ARI Casa de Cambio Internacional con ¢504,43.

En términos de compra, el tipo de cambio más alto se halló en ARI Casa de Cambio Internacional a ¢500,16, y el más bajo se registró en Casa de Cambio Global Exchange con ¢410,57.

El diferencial cambiario más alto fue también en Casa de Cambio Global Exchange con ¢185,01, y el más bajo en ARI Casa de Cambio Internacional con ¢4,27.

Nota de edición: este artículo fue elaborado y editado por el equipo periodístico de El Financiero con la ayuda de inteligencia artificial.