El Dow Jones entró en corrección: ¿qué significa y qué implica para la economía de Costa Rica?

Este 27 de marzo, el índice bursátil Dow Jones Industrial Average cerró cerca de los 45.167 puntos, marcando una caída de poco más del 10% desde su récord superior a los 50.000 puntos alcanzado en febrero. Con este movimiento, Wall Street ha entrado formalmente en territorio de “corrección”, un fenómeno impulsado por el nerviosismo ante el conflicto en Irán y el alza en los precios del petróleo.

Para Costa Rica, este escenario no representa por sí solo una señal de recesión inmediata, pero sí actúa como un recordatorio contundente de la alta dependencia que tiene el país del ciclo económico de Estados Unidos, así como de los riesgos vinculados a la volatilidad financiera y el encarecimiento de la energía.

¿Qué es una corrección bursátil y qué la originó?

En la jerga de los mercados, una corrección es una caída superior al 10% pero menor al 20% respecto al último máximo (a partir del 20% se considera un mercado bajista o bear market). Históricamente, estos episodios son frecuentes y duran en promedio entre tres y cuatro meses. Que el Dow Jones, que agrupa a 30 grandes empresas estadounidenses, esté en esta fase no implica una recesión automática, sino un ajuste de precios ante riesgos geopolíticos y expectativas de crecimiento.

El trasfondo de esta caída está estrechamente ligado a las tensiones globales:

Conflicto en Medio Oriente: La amenaza de interrupciones en el Estrecho de Ormuz ha disparado el crudo Brent por encima de los 110 dólares y el WTI cerca de los 100 dólares por barril.

La amenaza de interrupciones en el Estrecho de Ormuz ha disparado el crudo Brent por encima de los y el WTI cerca de los por barril. Tensión geopolítica: La administración Trump ha advertido sobre una posible extensión de la presencia militar o ataques a la infraestructura energética iraní si no se normaliza el transporte de crudo.

La administración Trump ha advertido sobre una posible extensión de la presencia militar o ataques a la infraestructura energética iraní si no se normaliza el transporte de crudo. Presión inflacionaria: El petróleo caro eleva los costos de las empresas globales y complica el panorama para la Reserva Federal.

“Es probable que veamos más caídas en el corto plazo hasta que tengamos más claridad; no es momento de asumir riesgos excesivos”, resumió el estratega de renta variable, Adam Parker, a CNBC.

Este 27 de marzo, el índice bursátil Dow Jones Industrial Average cerró cerca de los 45.167 puntos, marcando una caída de poco más del 10% desde su récord superior a los 50.000 puntos alcanzado en febrero. (ANGELA WEISS/AFP)

Los cuatro frentes de impacto para Costa Rica

Estados Unidos es el principal socio comercial de Costa Rica, la mayor fuente de turismo y el origen de entre el 58% y el 71% de los nuevos proyectos de Inversión Extranjera Directa (IED). Ante un shock externo en Norteamérica, el sector productivo costarricense se expone a los siguientes impactos:

1. Crecimiento estadounidense y exportaciones

Si la corrección se prolonga y genera condiciones financieras más tensas en EE. UU. (como crédito más caro), el crecimiento de ese país podría moderarse. Una demanda más débil afectaría directamente a las exportaciones costarricenses de bienes y servicios, ralentizando la producción y contratación en el régimen de zonas francas.

2. Frenos a la Inversión Extranjera Directa

Frente a la volatilidad, las corporaciones multinacionales suelen priorizar la liquidez y recortar gastos. Esto podría traducirse en un retraso en las decisiones de expansión, afectando el anuncio de nuevas plantas o centros de servicios en Costa Rica a corto plazo.

3. Turismo y tipo de cambio

Una afectación en la riqueza financiera de los hogares estadounidenses podría llevar a algunos turistas a ajustar presupuestos o posponer viajes al país. Además, los cambios en el apetito por el riesgo global pueden generar volatilidad en el tipo de cambio del colón, aunque Costa Rica no sea un mercado especulativo de referencia.

4. Combustibles e inflación interna

El canal de transmisión más rápido e inmediato no es la bolsa, sino el petróleo. Con los precios del barril superando los 100 dólares, el costo de importar combustibles se encarece significativamente, presionando al alza las tarifas de transporte y electricidad, e impactando directamente en los precios al consumidor y los costos de producción.

¿Qué pasa con los fondos de pensiones?

La corrección bursátil también toca el ahorro previsional de los costarricenses. Las operadoras de pensiones complementarias (OPC) invierten cerca del 30% de los recursos en el exterior para diversificar riesgos, canalizando alrededor del 76% de estos fondos a través de ETF (fondos cotizados que replican índices como el S&P 500) y un 24% en fondos mutuos.

Cuando Wall Street cae, estos instrumentos se deprecian, lo que se refleja en rendimientos a corto plazo más bajos o negativos en los estados de cuenta. Sin embargo, los expertos aclaran que el impacto se amortigua por varias razones:

Solo una fracción de la cartera total está invertida fuera del país.

Las inversiones globales incluyen una mezcla diversificada de renta fija, renta variable y distintos sectores.

El régimen de pensiones tiene un horizonte a largo plazo, permitiendo que las caídas temporales se compensen con futuras recuperaciones del ciclo bursátil.

Los jerarcas de Supén han señalado anteriormente que la inversión de fondos de pensiones en el exterior es un “camino inevitable” ante el crecimiento del ROP (Régimen Obligatorio de Pensiones) y la estrechez del mercado local.

El panorama a vigilar

Para las empresas, inversores y afiliados en Costa Rica, los analistas recomiendan monitorear de cerca tres factores clave:

La profundidad de la caída: Si el retroceso se estabiliza entre el 10% y el 15%, el impacto macroeconómico local será acotado. Una transición a un mercado bajista encendería alarmas más serias.

Si el retroceso se estabiliza entre el 10% y el 15%, el impacto macroeconómico local será acotado. Una transición a un mercado bajista encendería alarmas más serias. La trayectoria del petróleo: El componente energético seguirá siendo el principal riesgo para los costos empresariales y la inflación interna.

El componente energético seguirá siendo el principal riesgo para los costos empresariales y la inflación interna. La urgencia de diversificar: El escenario actual refuerza la necesidad de buscar nuevos mercados de exportación y fuentes de inversión para reducir la dependencia de un solo socio comercial.

Aunque la corrección en Wall Street es un termómetro de tensión global y no una crisis inminente para Costa Rica, exige a los actores económicos fortalecer su resiliencia y observar los mercados con una visión a largo plazo.