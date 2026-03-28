Finanzas

El Dow Jones entró en corrección: ¿qué significa y qué implica para la economía de Costa Rica?

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Por Pablo Fonseca

Este 27 de marzo, el índice bursátil Dow Jones Industrial Average cerró cerca de los 45.167 puntos, marcando una caída de poco más del 10% desde su récord superior a los 50.000 puntos alcanzado en febrero. Con este movimiento, Wall Street ha entrado formalmente en territorio de “corrección”, un fenómeno impulsado por el nerviosismo ante el conflicto en Irán y el alza en los precios del petróleo.








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Pablo Fonseca

Pablo Fonseca

Director de El Financiero. Anteriormente trabajó como Editor SEO de Grupo Nación. Es periodista, Máster en Ciencias Políticas y en Diseño Estratégico de Tecnologías de Información. A lo largo de su carrera ha cubierto temas de Ciencia, Tecnología, Cultura, Política, Economía, Sociedad e Internacionales.

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