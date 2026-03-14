Finanzas

El espejismo fiscal de 2025: apreciación del colón maquilla la fragilidad de las finanzas públicas

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Por Redacción EF

A primera vista, las cifras fiscales de Costa Rica al cierre de 2025 sugieren una gestión envidiable. El déficit financiero del Gobierno Central se redujo al 3,41% del PIB, una mejora sensible frente al 3,72% registrado en 2024. Sin embargo, bajo la superficie de este éxito estadístico no se encuentra un aumento en la eficiencia recaudatoria ni una reforma estructural del Estado, sino un aliado volátil: la apreciación del colón.








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Redacción EF

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