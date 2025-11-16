Finanzas

El ROP carece de escudos para proteger a afiliados próximos al retiro ante volatilidad del mercado

La ausencia de mecanismos de salida seguros mantiene debate sobre la protección al pensionado entre las operadoras y los fondos generacionales. ¿Existen alternativas para mitigar el riesgo?

Por Marcia Solano Miller

El Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias (ROP) enfrenta un vacío estructural: no existen mecanismos de salida totalmente seguros para quienes están próximos a pensionarse.








