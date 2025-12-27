Finanzas

El tercer pago parcial de Renta vence el 31 de diciembre: ¿cómo calcular el monto y evitar intereses?

El trámite debe gestionarse a través de la Oficina Virtual de Hacienda o de la plataforma TRAVI; el incumplimiento genera el cobro de intereses moratorios

Por Tatiana Gutiérrez Wa-Chong

Los contribuyentes, tanto físicos como jurídicos, deben cumplir este próximo 31 de diciembre con el tercer adelanto del Impuesto sobre la Renta correspondiente al período fiscal 2024.








