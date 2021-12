En Costa Rica, el 10% de las personas con mayor riqueza acumula el 50% del total de ingresos, señala Colegio de Ciencias Económicas

El 10% de las personas con mayor riqueza acumuló el 50% de los ingresos en Costa Rica durante el 2021 (20% es acumulado únicamente por el 1% de las personas más ricas), mientras que el 50% de las personas con menor riqueza apenas acumuló el 10% de los ingresos.

Así se reveló el pasado 07 de diciembre, en París, Francia, en la presentación del Reporte Mundial de Desigualdad 2022, en cuyo lanzamiento participó el Colegio de Ciencias Económicas de Costa Rica, en representación del país, con una investigación sobre desigualdad salarial de género en Costa Rica en la última década.

Otra forma de ilustrar estos datos, es pensar que el 10% de las personas con mayor riqueza obtuvo ingresos 25 veces superiores a los del 10% de las personas con menor riqueza.

“Cabe destacar que Costa Rica se compara favorablemente con el resultado de la región latinoamericana. El total para la región, muestra que el 10% de las personas con mayor riqueza acumuló el 55% de los ingresos generados en el 2021 en la región, mientras que el 50% con menor riqueza acumuló solo el 10%”, añadió el economista Luis Vargas.

Por otra parte, al comparar a Costa Rica con los países europeos (que son quienes mayoritariamente componen la OCDE), es un país más desigual. En los países europeos, el 10% de las personas con mayor riqueza acumuló el 36% de los ingresos totales y el 50% con menor riqueza cerca del 20%.

“Como institución nos enorgullece presentar en un escenario de alto nivel esta investigación que nos permiten compartir y comparar cifras que son fundamentales para la toma de decisiones; principalmente en el entorno que vivimos es vital analizar con cautela los datos y lo que estos nos reflejan sobre las necesidades que tenemos como país. La desigualdad de ingresos y la brecha de género deben ser temas centrales de las políticas económicas y sociales”, mencionó Ennio Rodríguez, presidente del Colegio de Ciencias Económicas.

Diferencias de género en ingresos por trabajo

Los resultados de la investigación del Colegio de Ciencias Económicas titulada: “Gender Labor Earnings Gap in Costa Rica Over the Last Decade: What Drives It and the Effect of the Covid-19 Pandemic”, señalan que la brecha salarial de género en Costa Rica ha favorecido a los hombres en forma constante en la última década, en un 11%.

“El resultado se da a pesar de que en la última década las mujeres han acumulado mayores niveles educativos y de participación relativa en el mercado laboral en comparación con los hombres”, detalló Vargas.

Los datos de la Encuesta Continua de Empleo del INEC muestran que en los últimos 10 años ha habido periodos donde los ingresos de las mujeres superan a los de los hombres. No obstante, una vez que se hace una estimación en la que se tienen en cuentan factores relacionados a la brecha salarial, como los de capital humano (nivel educativo y experiencia) y los asociados al empleo (nivel de calificación de la ocupación o si el trabajo es de tiempo parcial o tiempo completo), se obtiene que los salarios de los hombres superan a los de las mujeres en todo el periodo analizado (brecha ajustada).

“El estudio también concluye que, en gran medida, esta brecha se puede explicar por discriminación de género en el mercado laboral y la debilidad de las redes de cuido en un entorno en que las mujeres asumen más que proporcionalmente las tareas de cuido de niños y adultos mayores en los hogares”, explicó Ennio Rodríguez.