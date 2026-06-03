Finanzas

Endeudamiento de Gobierno superará el 67% del PIB en 2031; le explicamos por qué

El Ministerio de Hacienda de Costa Rica proyecta que la deuda pública tomará una tendencia al alza hasta alcanzar un 67,20% del PIB en 2031, según el Marco Fiscal más reciente

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Por Marcia Solano Miller

Tras varios años de consolidación y una caída gradual en la razón entre deuda y Producto Interno Bruto (PIB), las nuevas proyecciones del Ministerio de Hacienda esperan un panorama diferente con un crecimiento significativo.








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Marcia Solano Miller

Marcia Solano Miller

Periodista en El Financiero. Graduada de la Universidad Latina de Costa Rica. Cuenta con experiencia en cobertura de temas nacionales y económicos. Ganadora de la clase 16 de Punto y Aparte 2025.

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