¿Es mejor comprar o alquilar casa en Costa Rica este 2026? Aquí están las claves financieras para decidir

En un mercado inmobiliario con tasas de interés variables y precios que cambian drásticamente entre distritos separados por pocos kilómetros, la decisión de comprar o alquilar vivienda en 2026 exige algo más que intuición.

Comprar puede significar estabilidad y acumulación de capital; alquilar puede representar flexibilidad y menor exposición al riesgo. La diferencia no está en la vivienda, sino en la estructura financiera de quien toma la decisión.

El economista Daniel Vargas determina que, antes de comparar cuotas o alquileres, hay que dividir el análisis en dos dimensiones.

Por un lado, están las variables macroeconómicas: tasas de interés, inflación, tipo de cambio y condiciones del crédito hipotecario. Por otro lado, están las variables personales, como la capacidad de pago, que suelen ser las predominantes, pues serán las que tengan mayor peso en la responsabilidad de desembolsar el monto mes a mes.

El asesor financiero Diego Benítez coincide en que la decisión no debe partir del mercado, sino del ingreso.

Como punto de partida, antes de asumir una hipoteca, los expertos identifican una autoevaluación indispensable: revisar que la deuda esté en la misma moneda en la que se generan los ingresos, que el nivel de endeudamiento no supere el 30% del ingreso mensual para no poner en riesgo la cobertura de las necesidades básicas y que exista un fondo de emergencia que cubra al menos seis meses de cuotas o renta.

El ejercicio que puede definir la elección

Vargas sugiere un cálculo sencillo pero práctico que suele cambiar la percepción. Se trata de tomar el monto de alquiler y compararlo con la mensualidad de un crédito hipotecario alcanzable para usted. Aunque al momento de llevarlo a la realidad puede presentar leves variaciones, representa una guía inicial.

Demos un vistazo a los precios actuales. Según un análisis de El Financiero, con base en las guías de precios de Encuentra24.com de febrero, en cantones del anillo central de la Gran Área Metropolitana (GAM), como Escazú o Santa Ana, para comprar una casa el precio supera los $1.250 por metro cuadrado. Una vivienda residencial de 120 m² puede rondar los $150.000.

En esas mismas zonas un apartamento de 80 m² puede alquilarse por alrededor de $1.200 mensuales. Dependiendo de la prima y la tasa negociada, la cuota hipotecaria podría igualar o incluso superar ese monto, especialmente si se suman seguros, impuestos municipales y cuotas de mantenimiento.

Para hacer una comparación, tomemos como punto de partida la vivienda residencial de 120 m² por un valor de $150.000, con el supuesto de ser una hipoteca al 8% anual a 30 años.

En un escenario hipotético donde el monto se mantenga fijo, la cuota hipotecaria mensual sería de unos $1.101, muy cercana a la renta de $1.200 mensuales promedio de alquilar en la misma zona de la GAM.

Por supuesto, en un esquema de cuota fija mensual para hipoteca, el desembolso acumulado al final del plazo supera con holgura el precio original del inmueble, porque una parte importante de cada pago se destina a intereses, sobre todo en los primeros años del crédito.

A primera vista, la cuota hipotecaria y la renta pueden lucir muy parecidas, lo que podría alimentar la idea de que “sale lo mismo alquilar que comprar”.

Sin embargo, la experiencia financiera es muy diferente: quien compra asume la obligación de sostener esa salida de dinero durante 20 o 30 años, con el riesgo asociado a cambios en ingresos, empleo o tasas, mientras que quien alquila conserva la flexibilidad de ajustar vivienda, zona o incluso país si su situación cambia, aunque con menor estabilidad de asentamiento.

Además, la ubicación cambia la ecuación, pues en zonas fuera de la GAM los precios suelen ser menores.

De acuerdo también con Encuentra24.com, en Pérez Zeledón el precio promedio de venta se ubica apenas por debajo de los $1.000 por metro cuadrado.

Bajo ese parámetro, una vivienda de 120 metros cuadrados rondaría los $120.000, es decir, $30.000 menos que el ejemplo planteado en cantones como Escazú o Santa Ana.

Si ese monto de $120.000 se financia en condiciones similares, una hipoteca al 8% anual a 30 años, la cuota mensual se ubicaría aproximadamente entre $880 y $900. La diferencia frente a los $1.101 estimados en el caso dentro de la GAM es cercana a $200 mensuales.

Todo esto significa que en algunas áreas puede ser financieramente más eficiente alquilar que comprar, mientras que en otras la compra puede representar una estrategia sólida de acumulación patrimonial.

El diferenciador no solo está en el precio, sino en cuánto puede sostener sin comprometer su estabilidad. Le explicamos cómo calcularlo. (Shutterstock)

Estabilidad versus flexibilidad

Benítez introduce un criterio adicional: el horizonte de permanencia. Si la persona proyecta quedarse cinco años o más y cuenta con ingresos estables, adquirir vivienda puede ser coherente pero, si existe incertidumbre laboral o planes de cambio en el corto plazo, alquilar reduce el riesgo.

“Si hay un tema de incertidumbre de dónde quiere trabajar, creo que alquilar puede ser una opción interesante”, complementó Vargas.

En 2026, con un mercado segmentado y tasas que todavía influyen significativamente en el costo total, la decisión correcta no es universal.

Comprar implica compromiso de largo plazo y exposición al riesgo de tasa, mientras que alquilar conlleva flexibilidad y menor presión financiera inmediata.

La respuesta no está en si el mercado está caro o barato, sino en cuánto puede sostener su flujo mensual sin poner en riesgo su estabilidad financiera y cuánto riesgo está dispuesto a asumir durante las próximas dos o tres décadas.