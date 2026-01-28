Finanzas

¿Es rentable invertir en bonos de deuda política? Una diputada ganó más de ₡5 millones, mientras otros perdieron su dinero

Por Joel Porras

Los bonos de deuda política pueden ser de gran valor tanto para el partido como para el financista; sin embargo, su liquidación depende de los resultados electorales, por lo cual existen grandes riesgos alrededor de este mecanismo.








