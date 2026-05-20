Finanzas

¿Es viable una nueva reforma fiscal? La encrucijada de Laura Fernández ante la caída en los ingresos

La recaudación en Costa Rica viene hacia la baja, lo cual presiones las finanzas públicas. Analizamos si es necesario que el Gobierno se plantee cambios fiscales.

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Por Tatiana Gutiérrez Wa-Chong

La contracción en la recaudación y el repunte de la deuda, que supera el 60% del Producto Interno Bruto (PIB), reavivan el debate sobre la necesidad de una nueva reforma fiscal en el país.








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Tatiana Gutiérrez Wa-Chong

Tatiana Gutiérrez Wa-Chong

Periodista de Economía y Finanzas de El Financiero. Ha trabajado en diferentes medios de comunicación. Cuenta con una Licenciatura en Periodismo y Comunicación de Masas.

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