Estas son todas las nuevas monedas de colección que han salido este año en Costa Rica: ¿cuáles tiene usted?

El Banco Central de Costa Rica (BCCR) continúa con su tradición de plasmar la riqueza natural del país en el dinero de uso diario.

Para este 2025, la autoridad monetaria se encuentra en pleno proceso de lanzamiento de una nueva familia de monedas de colección, una serie que rinde homenaje a la fauna de los humedales, ecosistemas vitales para el equilibrio ambiental y tradiciones típicas como el swing criollo.

Esta nueva serie no solo actualiza el cono monetario, sino que también ofrece piezas de alto valor para coleccionistas y el público en general. “Durante todo este año el BCCR pondrá en circulación, en meses específicos, las nuevas monedas de ₡10, ₡25, ₡50, ₡100 y ₡500 relacionadas con el programa de colecciones”, según informó la entidad en un comunicado a inicios de año.

A la fecha, ocho de las 13 monedas conmemorativas ya se encuentran en circulación. A continuación, el detalle de las que ya puede encontrar y la que está próxima a salir.

Monedas que ya están en circulación

Moneda de ₡500 (febrero): la primera pieza del año fue la conmemorativa a los 200 años de la Anexión del Partido de Nicoya que muestra a una mujer vistiendo un traje típico, el árbol de Guanacaste y de fondo el mapa de Costa Rica.

la primera pieza del año fue la conmemorativa a los 200 años de la que muestra a una mujer vistiendo un traje típico, el árbol de Guanacaste y de fondo el mapa de Costa Rica. Moneda de ₡500 (febrero): al mismo tiempo en que se comenzó a vender la moneda de conmemorativa de la Anexión, también se colocó en el mercado la moneda que conmemora la abolición del ejército. En esta, el centro de la moneda es la imagen del expresidente José María Figueres Ferrer derrumbando parte del muro de lo que fue un cuartel de las fuerzas armadas; hoy el Museo Nacional.

Las monedas conmemorativas de la Abolición del Ejército y la Anexión del Partido de Nicoya. (Cortesía BCCR/Cortesía BCCR)

Moneda de ₡50 (febrero): la siguiente del programa del BCCR fue una serie de monedas de ₡50, dedicada al Bosque Tropical Lluvioso, presenta en su núcleo la imagen de la rana calzonuda (Agalychnis callidryas).

Moneda con motivo de la rana calzonuda. (Cortesía)

Moneda de ₡25 (abril): esta entrega homenajea a la provincia de Limón. La nueva moneda tiene en su centro la formación rocosa característica de Playa Manzanillo.

Moneda con el motivo de Manzanillo. (BCCR/BCCR)

Moneda de ₡50 (mayo): la primera entrega tuvo como protagonista a la tortuga carey (eretmochelys imbricata) acompañada de un arrecife coralino.

Moneda con motivo de la tortuga carey. (Cortesía)

Moneda de ₡25 (junio): dedicada a El Faro, esta moneda muestra al clásico y destino turístico de Puntarenas.

Moneda con el motivo del Faro de Puntarenas (BCCR/BCCR)

Moneda de ₡100 (julio): esta moneda es la segunda del nuevo cono monetario que presenta a personas en su reverso. En esta ocasión dedicada al swing criollo siendo bailado por los referentes Ligia Torijano y Wálter Morales.

Monedas de ¢100 dedicadas al swing criollo; cada unidad cuesta ¢9.000 y hay disponibilidad limitada. (BN /BN)

Moneda de ₡50 (agosto): La más reciente en salir a la calle representa a la lagartija (norops sericeus) con la imagen de una porción del mapa del Bosque Tropical Seco.

Moneda con lagartija como motivo. (Cortesía)

Las monedas que falta por salir

Moneda de ₡50: según el comunicado del BCCR, la moneda de ₡50 alusiva al cangrejo marinera (goniopsis pulchra) con el fondo de un manglar debió salir a la venta este mes de agosto. Sin embargo, la moneda que se adelantó fue la de la lagartija; esta estaba programada para noviembre, por lo que es probable que el cangrejo esté a disposición de los compradores en el penúltimo mes del año.

Monedas de ₡50. (Cortesía)

Moneda de ₡25: para setiembre, según cronograma, debería comenzar la circulación de las monedas de ₡25, y consigo las de colección, representativas de la provincia de Guanacaste . De esta denominación no hay imágenes divulgadas por el BCCR.

para setiembre, según cronograma, debería comenzar la circulación de las monedas de ₡25, y consigo las de colección, representativas de la provincia de . De esta denominación no hay imágenes divulgadas por el BCCR. Moneda de ₡100: en octubre será el turno del calipso limonense. Para esta moneda el BCCR tampoco ha publicado cómo se verá

en octubre será el turno del Para esta moneda el BCCR tampoco ha publicado cómo se verá Moneda de ₡25 La serie de este año concluirá en diciembre con la puesta en circulación de la moneda dedicada a Heredia, la cual la figura central es el emblemático Fortín de la provincia.

Colección de monedas de 25 colones con lugares emblemáticos de Costa Rica. (Captura de pantalla /Captura de pantalla)

Todas estas monedas, además de su valor nominal para transacciones diarias, se ofrecen en presentaciones especiales para coleccionistas en estuches de acrílico o sets conmemorativos, disponibles en los principales bancos del país, museos del BCCR y tiendas autorizadas.