Estos son los 7 bancos con mejor reputación de Costa Rica, según ranking de Merco

La reputación corporativa del sistema bancario costarricense volvió a ser calificada en la más reciente edición del Monitor Empresarial de Reputación Corporativa (Merco), que consolida la percepción de distintos actores clave para identificar a las entidades mejor valoradas del país.

El estudio, correspondiente a 2025, ubica a siete bancos como los principales referentes del sector, en una medición que no solo recoge opiniones, sino que también incorpora variables técnicas para construir un diagnóstico integral de la imagen empresarial.

El listado, ordenado en su sitio web, establece el siguiente orden en reputación corporativa:

BAC Banco Nacional de Costa Rica Banco Popular y de Desarrollo Comunal Banco de Costa Rica (BCR) Davivienda Promerica Scotiabank (ahora transformado en DAVIbank)

Merco, que opera desde el año 2000 en Iberoamérica, basa su medición en un enfoque multifuente que combina percepciones de distintos públicos estratégicos con indicadores objetivos. En la edición 2025, el ranking integra ocho fuentes de información, entre ellas la valoración de 479 directivos de grandes empresas, que representan el 42% del peso total.

A esto se suman 55 expertos en comunicación, con un 20% de incidencia, y 65 periodistas especializados en información económica, con un 8%. El resto del análisis se completa con la participación de académicos, analistas financieros y el monitoreo de menciones digitales.

Uno de los elementos distintivos del ranking es su carácter abierto y gratuito, pues las empresas no deben pagar para participar ni para posicionarse; su ubicación depende exclusivamente del reconocimiento obtenido entre los diferentes grupos de interés evaluados.

El modelo de negocio del monitor se sustenta en la comercialización de informes confidenciales, que permiten a las organizaciones analizar su desempeño reputacional frente a sus competidores. Estos reportes funcionan como herramientas de diagnóstico que integran las distintas valoraciones recogidas durante el proceso.