Finanzas

Estos son los 7 bancos con mejor reputación de Costa Rica, según ranking de Merco

Siete bancos de Costa Rica destacan en el Monitor Empresarial de Reputación Corporativa (Merco) 2025. Conozca cuáles son.

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Por Marcia Solano Miller

La reputación corporativa del sistema bancario costarricense volvió a ser calificada en la más reciente edición del Monitor Empresarial de Reputación Corporativa (Merco), que consolida la percepción de distintos actores clave para identificar a las entidades mejor valoradas del país.








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Marcia Solano Miller

Marcia Solano Miller

Periodista en El Financiero. Graduada de la Universidad Latina de Costa Rica. Cuenta con experiencia en cobertura de temas nacionales y económicos. Ganadora de la clase 16 de Punto y Aparte 2025.

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