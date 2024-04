Estos son los descuentos más ‘jugosos’ para tarjetahabientes de los seis bancos más grandes de Costa Rica

Los descuentos son parte de la estrategia que utilizan los bancos para fidelizar a sus clientes y atraer a nuevos. Sin embargo, pese a los esfuerzos que puedan realizar en publicitar estos beneficios, hay personas que no los aprovechan porque no se percataron de su existencia.

Esto último puede pasar por múltiples razones: quizás el banco no hace la publicidad suficiente para que todos sus clientes o potenciales clientes se enteren de las rebajas, o a las personas les llega la información al spam del correo electrónico, no usan redes sociales donde se anuncian las promociones o no saben cómo tener acceso al listado completo.

Generalmente, todos los descuentos y promociones (temporales o permanentes) de los bancos se encuentran en los sitios web oficiales de cada uno; el Banco Popular tiene su propia aplicación móvil de descuentos llamada BP Promociones. Además, en ocasiones, los comercios participantes también postean y hasta hacen publicidad de los beneficios que mantienen para los clientes de determinada entidad financiera.

Entremos en materia. Los descuentos que más atraen a los consumidores son aquellos que implican un ahorro importante para el bolsillo, aún en compras que no superan los ¢100.000. Un 30% puede ser una base válida, debido a que supera en más de dos veces el impuesto al valor agregado (IVA).

Una búsqueda que realizó El Financiero el pasado jueves 4 de abril en los canales oficiales de los seis bancos más grandes según activos —Banco Nacional, Banco de Costa Rica, BAC Credomatic, Banco Popular, Davivienda y Scotiabank— arrojó que, actualmente, hay más de 90 descuentos iguales o superiores al 30%. En algunos casos sobrepasan el 60%.

Las promociones se encuentran en diferentes categorías de comercios como gastronomía, salud, belleza, entretenimiento, educación y hotelería. Para activarlas, la recomendación es que antes de pagar le indique al negocio que quiere aplicar determinada promoción. Además, tome en cuenta que en los establecimientos de salud, por ejemplo, es posible que en algunas ocasiones los descuentos en servicios se apliquen solo si sacó cita previa.

El uso frecuente de los medios de pago promueve la seguridad al portar menos efectivo, además facilita el control de gastos porque estos quedan registrados en los movimientos de la cuenta, si a esto le sumamos la posibilidad de contar con descuentos exclusivos en muchos tipos de comercio durante todo el año solo con mantener la tarjeta de débito o crédito, definitivamente son indicadores que impulsan que las personas se bancaricen y aprovechen las opciones que las entidades les ofrecen a través de sus planes de lealtad. — Oficina de Prensa del BCR

Promociones temporales en restaurantes

“Las promociones que más atraen y adquieren nuestros tarjetahabientes son las vinculadas a temas de comida”, comentó Kenneth Gutierrez, jefe de Tarjetas del Banco Popular.

Desde el año pasado el Banco Popular ha realizado promociones de este tipo para sus tarjetahabientes, entre las cuales destacaron 40% de descuento en McDonald’s y KFC, 50% de descuento en Rosti, Spoon y Pops, y hace poco finalizó el descuento del 50% con Pizza Hut. Todos en combos o productos seleccionados.

Los descuentos en comercios como Spoon y la Pops (ambos del 40%) antes estaban en el listado de beneficios del Banco Nacional, sin embargo, dejaron de ser parte de él. Ante la consulta del porqué, la entidad se limitó a contestar “por parte del BN se busca ofrecer a sus tarjetahabientes una amplia lista de opciones, de acuerdo con sus gustos y preferencias”. Actualmente, el banco tiene vigente una rebaja de 30% en todo el menú de pizzas de Papa John’s al pagar con cualquiera de sus tarjetas Mastercard.

Por su parte, otro descuento interesante es el que, cada cierto tiempo, lanza el BAC Credomatic con el restaurante El Novillo Alegre. A inicios de año estuvo vigente el 50% de descuento en todo el menú de comidas al pagar con La Roja, y recientemente finalizó una promoción del 50% al pagar con American Express y de un 40% para otras tarjetas del banco.

¿Cómo buscar las promociones?

Si usted quiere indagar en las promociones que le ofrece su banco, las sucursales en las que está disponible y las condiciones que aplican, El Financiero le indica qué tiene que hacer: