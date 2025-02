Excedentes de asociaciones solidaristas: conozca quiénes los reciben y cómo se define cuánto le corresponde a cada persona

Las asociaciones solidaristas tienen que distribuir los excedentes generados en un periodo fiscal (enero a diciembre) luego de ser aprobados en la asamblea anual ordinaria que cada una de estas organizaciones sociales realiza entre los primeros tres meses del año siguiente.

Los excedentes son las ganancias netas que obtienen las asociaciones en el manejo de custodia y administración de los fondos de los asociados en un periodo fiscal, según Guido Alberto Monge, de Confederación Nacional de Asociaciones Solidaristas (Conasol) y el Movimiento Solidarista Costarricense.

Este año, sin embargo, algunas asociaciones enfrentarán un escenario particular debido a que no recuperarán el 100% del dinero invertido en Coopeservidores —entidad declarada inviable en junio pasado—, por ejemplo. Como resultado, repartirán excedentes menores a los de años anteriores o del todo no los distribuirán porque con ese dinero asumirán por completo las pérdidas del periodo 2024.

Las solidaristas que decidan no absorber el impacto negativo en un solo período podrían distribuir el impacto en varios años, para no tocar el capital (ahorros obreros). Esta medida implicaría que los asociados reciban menos excedentes, o ninguno, en los próximos años, pero su capital no sufriría ninguna reducción.

En Costa Rica, de acuerdo con datos del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), había 1.382 asociaciones solidaristas activas al 15 de octubre de 2024. Según estimaciones de Conasol y del Movimiento Solidarista, poco más de 200 solidaristas invirtieron, en conjunto, alrededor de $125 millones en Coopeservidores.

A continuación, explicamos quiénes pueden recibir excedentes, cómo se calcula el porcentaje de excedente anual y cómo se aplica la retención del impuesto de renta sobre ellos.

¿Quiénes reciben excedentes?

Los excedentes los reciben todos los asociados que fueron parte de una asociación que generó ganancias durante el año fiscal (2024) aunque en el momento de la aprobación ya no estén afiliados, explicó Luis Rodríguez, gerente de la asociación solidarista de Walmart (Asadem).

De acuerdo con datos del Ministerio de Trabajo al 15 de octubre de 2024, unas 401.429 personas estaban afiliadas a una solidarista.

¿Cómo se distribuyen los excedentes?

Los excedentes se distribuyen proporcionalmente entre cada una de ellas. “Por ello, a todos los asociados les corresponde la misma tasa o porcentaje de excedentes, independientemente de su antigüedad o salario”, explicó Rodríguez.

Los excedentes se calculan de acuerdo al ahorro (obrero) más el aporte patronal que cada asociado tenga, es proporcional. — Johnny Corrales, gerente general de Aseboston

¿Cómo se define ese porcentaje de excedentes?

El porcentaje de excedentes es un cociente, es decir, el resultado de la división de los excedentes entre los aportes totales (patronales y obreros).

“Al realizar este cálculo mensualmente, se obtiene el porcentaje mensual. Al sumar estos porcentajes mensuales durante los 12 meses del año fiscal, obtiene la tasa de excedentes anual”, mencionó el gerente de Asadem.

Según el funcionario, el cálculo debe ser mensual, como mínimo. “Si se hace anualmente, se corren varios riesgos, como por ejemplo sobrestimar la tasa de excedentes a los asociados que se desligaron a lo largo del año”, agregó.

La solidarista de Walmart, la segunda más grande del país, suele repartir un excedente promedio de 8% anual; algunos años es ligeramente menor o mayor. “Depende mucho de las condiciones del mercado financiero costarricense y del comportamiento de la tasa básica pasiva, entre otras variables”, dijo el gerente de la organización.

Desde la solidarista de Boston Scientific (Aseboston) se indicó que los excedentes a repartir varían año con año. Este 2025 la solidarista iba a repartir un 9,50%, sin embargo, por el efecto Coopeservidores distribuirá un 6,50%.

“Los excedentes se distribuyen una vez hayan sido aprobados por la mayoría de los asociados en la asamblea ordinaria anual, que en el caso de Aseboston la vamos a celebrar el 22 de febrero”, detalló Johnny Corrales, gerente general de Aseboston.

¿Cuánto dinero le corresponde a cada persona?

Las personas tienen acceso al mismo porcentaje de excedentes aprobado por la Asamblea de Asociados. Pese a que la tasa es la misma, la cantidad de dinero que perciba cada afiliado será diferente, pues dependerá de la antigüedad o el volumen de los aportes obreros-patronales mantenidos en la solidarista.

¿Cómo funciona la retención del impuesto de la renta de los excedentes?

“La aplicación del impuesto es escalonada”, dijo Corrales.

Antes de distribuir los excedentes a cada afiliado, la asociación debe retener el impuesto sobre la renta de la siguiente manera:

--- Si el excedente no supera un salario base (¢462.200), se retiene un 5%.

--- Si el excedente es mayor a un salario base pero no supera dos salarios base (¢924.400), se retiene un 7% sobre el exceso.

--- Si el excedente supera dos salarios base, se retiene el 10% sobre el exceso.

Veamos con un ejemplo hipotético cómo se aplicaría la retención del impuesto a una persona con un excedente bruto de ¢1 millón.

Primero, se le debe deducir un 5% sobre ¢462.200, es decir, ¢23.110.

Después, se le tiene que rebajar un 7% sobre los ¢462.200 que superan un salario base, lo cual es equivalente a una retención de ¢32.354.

Ahora, al monto que resulte de restarle ¢924.400 a ¢1 millón se le retiene un 10%, es decir, ¢7.560.

Al final, la asociación le depositaría a esta persona unos ¢936.976 de excedentes netos.

