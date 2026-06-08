Exministro de Hacienda y exdirectivo del Central son los candidatos del Gobierno para completar Junta Directiva del BCCR

El Consejo de Gobierno propuso al exministro de Hacienda, Rudolf Lücke Bolaños, y al economista Max Soto Jiménez como nuevos integrantes de la Junta Directiva del Banco Central de Costa Rica (BCCR). Los nombramientos pasarán ahora a la Asamblea Legislativa para su eventual ratificación en un plazo de 30 días naturales.

La administración de la presidenta Laura Fernández busca con estas designaciones completar las dos vacantes existentes en la junta del ente emisor, que actualmente opera con cuatro directores, además del presidente del Banco Central, Róger Madrigal.

Rudolf Lücke Bolaños fue ministro de Hacienda. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Lücke, economista con formación en banca y mercados de capitales, ha desarrollado su carrera en temas de política fiscal y hacendaria, con experiencia en investigación económica y en cargos de alto nivel dentro del Ministerio de Hacienda, donde llegó a desempeñarse como ministro.

Soto, por su parte, es un economista de reconocida trayectoria académica, con años de trabajo en la Universidad de Costa Rica y experiencia previa como miembro de la misma Junta Directiva del BCCR.

De concretarse la ratificación legislativa, el Banco Central volvería a contar con una junta directiva integrada en su totalidad, lo que reforzaría la colegialidad en la toma de decisiones de política monetaria y cambiaria, así como en la conducción técnica de la política económica del país.