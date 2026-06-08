Finanzas

Exministro de Hacienda y exdirectivo del Central son los candidatos del Gobierno para completar Junta Directiva del BCCR

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Por Redacción EF

El Consejo de Gobierno propuso al exministro de Hacienda, Rudolf Lücke Bolaños, y al economista Max Soto Jiménez como nuevos integrantes de la Junta Directiva del Banco Central de Costa Rica (BCCR). Los nombramientos pasarán ahora a la Asamblea Legislativa para su eventual ratificación en un plazo de 30 días naturales.








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Redacción EF

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