Expoconstrucción Costa Rica 2026: vea las condiciones de crédito que puede encontrar

La Expoconstrucción 2026 abrió sus puertas este miércoles 4 de marzo como una de las principales vitrinas del sector inmobiliario y financiero del país.

El evento, organizado por la Cámara Costarricense de la Construcción y con el patrocinio oficial de Banco Davivienda, tiene lugar del 4 al 8 de marzo en el Centro de Eventos Pedregal, en Heredia.

Esta edición reúne a más de 460 puestos y a más de 100 empresas, entre desarrolladores, proveedores y entidades financieras.

El horario varía según el día: este jueves y viernes estará activa de 2:00 p.m. a 9:00 p.m., el sábado de 10:00 a.m. a 9:00 p.m.; y el domingo 8 de 10:00 a.m. a 8:00 p.m.

La entrada, disponible en el sitio web de Expoconstrucción, tiene un costo de ¢2.500 por día con ingreso gratuito para niños y adultos mayores, mientras que el parqueo se mantiene en ¢4.000 diarios.

Además de la exhibición comercial, la agenda incluye espacios especializados como un Business Lounge de la Cámara, habilitado en los días entre semana como punto de encuentro para ingenieros, arquitectos y profesionales del sector, con conferencias, talleres y actividades de networking. También se incorporan experiencias interactivas, como recorridos en dron.

La principal novedad es que, por primera vez, el Banco Hipotecario de la Vivienda (Banhvi) participa en la feria con un stand informativo para orientar a familias de ingresos medios sobre las opciones de bono disponibles y la posibilidad de complementar el subsidio con crédito formal.

Bajo este contexto, las entidades bancarias llegaron con condiciones diferenciadas. A continuación, le detallamos algunas de ellas:

Davivienda

El patrocinador oficial, Davivienda, ofrece tasas desde 7% en dólares y 8% en colones, período de gracia de hasta tres meses y 0% de comisión en fideicomiso para proyectos precalificados.

La propuesta incluye el reintegro del avalúo hasta por $300, tipo de cambio preferencial durante el plazo del crédito y tres meses gratuitos de seguro de incendio, vida y desempleo para los primeros 50 desembolsos.

La entidad también impulsa la figura de “hipoteca con disponible”, que permite reutilizar la garantía para solicitar recursos adicionales sin necesidad de un nuevo trámite registral.

Banco Popular

El Banco Popular y de Desarrollo Comunal (BPDC) destaca por su financiamiento de hasta el 100% del valor del proyecto mediante aval, con montos de hasta $500.000 y plazos de hasta 30 años.

Ofrece tasas entre 8% y 8,50% durante los primeros 36 meses en colones, honorarios notariales gratuitos, avalúos sin costo según demanda y condiciones especiales en comisiones de formalización.

Las condiciones aplican para quienes se inscriban hasta el 31 de marzo y podrán formalizarse hasta el 31 de julio de 2026.

Banco Nacional

El Banco Nacional de Costa Rica (BNCR) presenta financiamiento de hasta el 95%, y hasta el 100% para cancelación de pasivos, con plazos de hasta 30 años y tasas fijas a partir de dos años en ambas monedas.

Incluye pólizas de vida y construcción sin costo adicional, período de gracia de hasta seis meses en el pago de capital y la posibilidad de participar en la rifa de tres premios de ₡2 millones para menaje del hogar, para quienes formalicen bajo condiciones de feria.

Mucap

La Mutual Cartago de Ahorro y Préstamo (Mucap) ofrece en colones una tasa fija de 7,80% por 24 meses. En dólares, plantea una tasa fija de 7,25% por el mismo periodo y esquemas variables posteriores según el perfil del cliente.

Aplica comisión de formalización de 1% en hipoteca y 0% en fideicomiso, permite financiar gastos de formalización según capacidad de pago y mantiene vigentes estas condiciones hasta el 30 de junio de 2026.

BAC

BAC Credomatic llega con tasas fijas hasta por ocho años en colones y la posibilidad de pagar la primera cuota hasta el cuarto mes, sin generar intereses durante los primeros tres meses.

Ofrece aprobación inmediata en feria, exoneración de comisión, gastos legales y avalúo en proyectos precalificados, así como productos de vivienda sostenible. También suma convenios con desarrolladoras, mudanza gratuita y Tasa Cero para menaje y tecnología en comercios afiliados.

BCR

El Banco de Costa Rica (BCR) propone financiamiento de hasta el 95%, con posibilidad de destinar un 5% a menaje, y tasa fija de hasta ocho años con plazos de hasta 30 años en colones.

Las primeras 600 solicitudes no pagarán avalúo ni honorarios. Además, impulsa productos como Mi Casa BCR, Vivienda Accesible (con opción de bono del Banhvi) y Vivienda Impulso Sostenible para proyectos que incorporen tecnologías limpias.

DAVIbank

DAVIbank, antes Scotiabank, estima que sus condiciones de feria pueden representar un ahorro de hasta $2.500 en gastos de formalización.

En colones ofrece tasas fijas de 8% a dos años y hasta 8,40% a cinco años. En dólares, mantiene 7,75% fija a tres años y hasta 8,40% a siete años, tanto para hipoteca como para fideicomiso.

La propuesta incluye tres meses de gracia en capital e intereses, reintegro del avalúo y 0% de comisión y gastos legales en fideicomiso.

Coopecaja

Coopecaja anunció un esquema con hasta cinco años de tasa fija y beneficios como exoneración del costo de desembolso para traslado de hipotecas, hasta 70% de subsidio en honorarios legales y reintegro del avalúo con tope de ¢450.000, ya que solo trabajará en colones en esta edición.

También ofrece hasta ¢5 millones adicionales para menaje, según perfil crediticio, y 12 meses de Asistencia Hogar sin costo, en el marco de su estrategia de colocación de crédito habitacional.