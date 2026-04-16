Expomóvil 2026: conozca qué le ofrecen los bancos para que usted tenga carro nuevo

Quienes llegan a la Expomóvil 2026 en Costa Rica no solo buscan carro, sino también condiciones que hagan viable dar el paso sin desbalancear las finanzas. Por eso, los bancos y financieras participantes disponen de una serie de ofertas con tasas fijas, periodos de gracia y porcentajes de financiamiento más altos.

Si usted ya tiene en la mira un modelo o apenas está explorando opciones, le presentamos las principales alternativas de crédito disponibles durante la feria, organizada por la Asociación de Importadores de Vehículos y Maquinaria (Aivema).

Recuerde que el evento se desarrollará del 16 al 26 de abril en un horario de 11:00 a.m. a 10:00 p.m. La entrada tiene un costo de ¢3.500 para el público general; solo están exentos los menores de 12 años y adultos mayores, mientras que el parqueo tiene un precio de ¢4.000.

BCR

El Banco de Costa Rica (BCR) participa en esta edición con opciones para vehículos nuevos, tanto de combustión como de energías limpias, y montos que van desde $8.000 hasta $125.000, así como plazos de hasta ocho años.

Los créditos pueden formalizarse en colones o dólares, con financiamiento de hasta el 90% del valor del vehículo y sin necesidad de fiador.

Para autos de combustión, la tasa fija es de 8,80% en colones (cuatro años) y 7,80% en dólares (tres años). En el caso de vehículos clasificados como sostenibles (híbridos, eléctricos o de hidrógeno), la cobertura alcanza hasta 90% para híbridos y 80% para eléctricos, con tasas ligeramente más bajas: 8,55% en colones y 7,70% en dólares.

Además, los planes incluyen comisiones, gastos de formalización y beneficios especiales en seguros durante la feria con aseguradoras como el Instituto Nacional de Seguros (INS), LAFISE y ASSA.

Banco Nacional

El Banco Nacional de Costa Rica (BNCR) llega a Expomóvil 2026 con una oferta enfocada en agilizar el proceso de compra de vehículo, con asesoría en sitio, aprobación rápida (incluso en 24 horas según condiciones) y hasta seis meses de gracia en el pago del capital.

La entidad permite financiar hasta el 90% del valor del automóvil, con plazos de hasta 96 meses y opciones en colones o dólares. Como referencia, las cuotas arrancan desde ¢13.446 por millón y $14,91 por cada mil dólares, sin incluir seguros.

Quienes formalicen su crédito participarán en el sorteo de diez premios de ¢1 millón, además de tres scooters eléctricos si contratan el seguro vehicular con Lafise. A esto se suman rifas adicionales para clientes que obtengan aprobación durante la feria.

El financiamiento incluye una póliza de vida saldo deudor sin costo adicional, mientras que el seguro vehicular integral, opcional, ofrece coberturas como asistencia en carretera, rotura de cristales y vehículo sustituto.

El banco también destaca condiciones especiales para vehículos ecoamigables y de alta gama, junto con herramientas digitales para estimar cuotas y un proceso simplificado para asalariados mediante verificación de ingresos con la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

Banco Popular

El Banco Popular y de Desarrollo Comunal (BPDC) ofrece financiamiento de hasta el 85% del valor del vehículo, con plazos de hasta 96 meses y montos de hasta $80.000 en colones o dólares.

La propuesta incluye tasa fija durante todo el plazo en colones o una modalidad variable con tasa fija inicial por 24 meses, además de tres meses de seguro gratis como beneficio durante la feria.

Asimismo, contempla condiciones diferenciadas según el tipo de vehículo, con incentivos específicos para unidades eléctricas y ecoamigables.

Davivienda

Davivienda dispone de financiamiento de hasta el 90% del valor del vehículo, con primas desde el 10% y plazos de hasta 96 meses, tanto para autos nuevos como seminuevos.

La propuesta incluye tasas fijas durante todo el crédito desde 7,95% en dólares y 9,25% en colones, además de un periodo de gracia de entre tres y seis meses para iniciar el pago de la primera cuota.

Además, contempla beneficios como meses de seguro gratis y condiciones especiales para vehículos híbridos y eléctricos, junto con tipo de cambio preferencial en operaciones en dólares.

Conozca y compare algunas de las opciones de crédito prendario, tasas de interés y condiciones que ofrecen los bancos y financieras en la Expomóvil 2026. (Jorge Navarro)

DAVIbank

DAVIbank, antes Scotiabank, ofrece en Expomóvil 2026 condiciones como tasas fijas durante todo el plazo del crédito, tres meses de gracia para iniciar el pago de la primera cuota, meses de seguro gratis y opciones de preaprobación en minutos.

Cafsa

Cafsa ofrece crédito prendario en colones y dólares, con plazos de hasta 96 meses. Las tasas fijas se ubican en 8,95% en dólares y 9,95% en colones durante los primeros 60 meses, con una comisión de 4,95% en ambos casos.

La propuesta incluye el esquema promocional 5-4-1, que contempla cinco años de tasa fija, cuatro años de mantenimiento programado o hasta 40.000 kilómetros y un accesorio para el vehículo de hasta $300.

Además, dispone de condiciones diferenciadas para vehículos de trabajo, adaptadas a necesidades operativas y productivas.

Alianza BAC - BYD

Por otro lado, durante la feria BYD ofrecerá condiciones especiales en una alianza con BAC Credomatic, que contempla una tasa fija desde el 5,95% hasta por cinco años y cuotas que pueden rondar los $200 mensuales, según el modelo, el monto financiado y el perfil del cliente.

Más allá de las condiciones especiales que ofrece la feria, adquirir un vehículo representa un compromiso financiero a largo plazo.

Las entidades recomiendan a los compradores no dejarse seducir únicamente por las cuotas iniciales bajas o los periodos de gracia, sino evaluar detenidamente su capacidad de endeudamiento real.

Es vital contemplar dentro del presupuesto los costos asociados que no siempre se financian, como el marchamo, los seguros a futuro y el mantenimiento; además, recuerde comparar cuidadosamente las tasas de interés definitivas para asegurar que el sueño de estrenar automóvil no desequilibre la salud financiera de su hogar.