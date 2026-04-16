Finanzas

Expomóvil 2026: conozca qué le ofrecen los bancos para que usted tenga carro nuevo

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Por Marcia Solano Miller

Quienes llegan a la Expomóvil 2026 en Costa Rica no solo buscan carro, sino también condiciones que hagan viable dar el paso sin desbalancear las finanzas. Por eso, los bancos y financieras participantes disponen de una serie de ofertas con tasas fijas, periodos de gracia y porcentajes de financiamiento más altos.








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Marcia Solano Miller

Marcia Solano Miller

Periodista en El Financiero. Graduada de la Universidad Latina de Costa Rica. Cuenta con experiencia en cobertura de temas nacionales y económicos. Ganadora de la clase 16 de Punto y Aparte 2025.

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