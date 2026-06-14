Fiebre mundialista puede afectar sus finanzas: seis claves para evitar deudas

La emoción por los goles, las reuniones con amigos, la compra de pantallas, las promociones y las salidas a bares pueden convertirse en un golpe inesperado para el bolsillo si no existe una planificación financiera durante el Mundial de fútbol.

Los gastos propios del Mundial pueden erosionar su bolsillo. (Shutterstock/Shutterstock)

Ante este escenario, José Daniel Artavia, economista del Banco Nacional, recomienda aplicar una serie de medidas para disfrutar del torneo sin comprometer las finanzas personales y evitar compras impulsivas o un endeudamiento innecesario:

Defina un presupuesto específico: Establezca un monto claro y realista para los gastos relacionados con el Mundial y respételo. Incluya todos los posibles rubros: alimentación, transporte, entretenimiento y, si aplica, viaje, hospedaje y entradas. Esto le permitirá anticiparse y tomar decisiones informadas. Analice antes de comprar: Antes de adquirir cualquier producto o experiencia, tómese un momento para comparar precios, evaluar alternativas y cuestionar si realmente se trata de una necesidad, un impulso del momento o presión social. Revise suscripciones activas: Durante el Mundial es común contratar plataformas de streaming adicionales. Revise cuáles servicios ya tiene activos y evite duplicidades o gastos innecesarios. Desactive aquellas suscripciones que no utiliza con frecuencia y considere opciones compartidas para optimizar costos. Controle los pequeños gastos: Consumos diarios como comidas rápidas, aplicaciones de entrega o transporte pueden parecer menores, pero su acumulación genera un impacto significativo en el presupuesto. Llevar un control de estos gastos le ayudará a mantener el orden financiero durante todo el torneo. Organice actividades en casa: Ver partidos en casa con familiares o amigos puede ser una opción económica e igual de disfrutable. Planifique actividades compartidas donde cada persona aporte algo pues así se reducen costos y se fortalece el disfrute colectivo sin comprometer el presupuesto. Converse en familia sobre los límites de gasto: Definir acuerdos en conjunto sobre cuánto y cómo gastar evita conflictos y promueve decisiones responsables. Involucrar a todos los miembros del hogar fortalece la educación financiera y asegura que el disfrute del Mundial no comprometa otros objetivos familiares.

Otro aspecto importante es utilizar adecuadamente la tarjeta de crédito. Procure no financiar gastos del Mundial con crédito que luego le resulte difícil pagar o que genere intereses innecesarios.

En este sentido, Danilo Montero, director general de la OCF, señaló que el Mundial suele generar un aumento en el consumo impulsado por la emoción, la presión social y la exposición constante a promociones y ofertas.

“El problema no es disfrutar el evento, sino hacerlo sin orden; pequeñas decisiones de gasto a lo largo del torneo pueden afectar la estabilidad financiera de los meses siguientes”, afirmó Montero.

La OCF recordó que mantener hábitos de consumo responsables y planificar los gastos son acciones fundamentales para proteger la estabilidad financiera personal y familiar, incluso durante actividades de entretenimiento o temporadas de alto consumo.