Finanzas

Fiebre mundialista puede afectar sus finanzas: seis claves para evitar deudas

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Por Tatiana Gutiérrez Wa-Chong

La emoción por los goles, las reuniones con amigos, la compra de pantallas, las promociones y las salidas a bares pueden convertirse en un golpe inesperado para el bolsillo si no existe una planificación financiera durante el Mundial de fútbol.








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Tatiana Gutiérrez Wa-Chong

Tatiana Gutiérrez Wa-Chong

Periodista de Economía y Finanzas de El Financiero. Ha trabajado en diferentes medios de comunicación. Cuenta con una Licenciatura en Periodismo y Comunicación de Masas.

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