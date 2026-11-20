Fitch Ratings elevó la calificación de riesgo de largo plazo de Costa Rica de BB a BB+, con perspectiva estable, por la resistencia de la economía, el aumento de las reservas internacionales y el acceso del Gobierno a financiamiento en el mercado local.

La decisión, dado a conocer el 18 de noviembre por la agencia de calificación crediticia, reconoce una posición financiera externa más sólida, respaldada por el ingreso de inversión extranjera. Sin embargo, la agencia advirtió que el débil crecimiento de los ingresos públicos, la carga de intereses y las restricciones al endeudamiento externo siguen limitando al país.

La mejora comprende las calificaciones de largo plazo en moneda local y extranjera. Fitch también elevó el techo país de BBB- a BBB, una evaluación del riesgo de restricciones para convertir moneda y transferir recursos al exterior destinados al pago de deudas.

Crecimiento y reservas respaldan la mejora

Fitch proyecta que la economía costarricense crecerá un 3,2% en 2026, frente al 4,6% de 2025. Para 2027, prevé una expansión del 3,3%.

La desaceleración responde, en parte, a la normalización de la actividad exportadora, luego de que el año anterior se adelantaran operaciones ante la expectativa de aranceles estadounidenses.

Pese a ese menor ritmo, la calificadora destacó la resistencia de la economía y el fortalecimiento de las cuentas externas. Además, las reservas internacionales superaron los $20.400 millones a mediados de noviembre, favorecidas por el ingreso sostenido de capitales.

Para 2026, estima entradas netas de inversión extranjera directa equivalentes al 7% del producto interno bruto (PIB), suficientes para cubrir el déficit de cuenta corriente previsto en un 1,6% del PIB.

Ingresos débiles y deuda

Pese al resultado, el panorama fiscal continúa aún representa una limitación: según el comunicado, los ingresos del Gobierno Central crecieron apenas un 0,1% interanual hasta septiembre de 2026.

La agencia atribuyó ese comportamiento a la caída de precios durante buena parte del período, pequeñas reducciones de impuestos y un mayor dinamismo de actividades con baja tributación pues, aunque los límites al gasto han contribuido a mantener la disciplina, considera que existe poco margen para nuevos recortes.

La agencia prevé que el superávit primario —el balance entre ingresos y gastos sin incluir intereses— bajará del 0,9% del PIB en 2025 al 0,3% en 2026. Al incorporar los intereses, el Gobierno registraría un déficit del 3,9% del PIB este año.

Además, calcula que la deuda del Gobierno Central alcanzará el 60,5% del PIB en 2026 y el 61,8% en 2027.

Financiamiento externo y reformas serán claves

Fitch destacó que el mercado local ha proporcionado financiamiento estable al Gobierno, con costos en línea con las alternativas externas. No obstante, la falta de autorización legislativa para nuevas emisiones internacionales es una restricción.

Según la agencia, las autoridades promueven un marco que permitiría colocar hasta $1.500 millones anuales en el exterior durante varios años.

La calificadora también advirtió que persisten obstáculos legislativos, pese a que el gobierno de Laura Fernández cuenta con 31 de los 57 escaños de la Asamblea Legislativa. Aun así, espera continuidad en las principales políticas económicas.

Una nueva mejora de la nota dependería de reformas que faciliten el financiamiento externo, una reducción sostenida de la deuda y del peso de los intereses, y un crecimiento más fuerte y extendido.

Por el contrario, un deterioro fiscal que acelere el endeudamiento o una pérdida importante de dinamismo económico podrían provocar una rebaja.