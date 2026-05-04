Finanzas

Fondos de inversión en Costa Rica: ¿cuál elegir según su perfil?

Aprenda cómo guiarse entre los fondos de inversión en Costa Rica según sus objetivos y el riesgo que esté dispuesto a asumir

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Por Marcia Solano Miller

Para elegir un fondo de inversión, comparar rendimientos y revisar las tendencias del mercado son un paso clave, pero también depende de una decisión más profunda: el nivel de riesgo que se está dispuesto a asumir para alcanzar una meta financiera.








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Marcia Solano Miller

Marcia Solano Miller

Periodista en El Financiero. Graduada de la Universidad Latina de Costa Rica. Cuenta con experiencia en cobertura de temas nacionales y económicos. Ganadora de la clase 16 de Punto y Aparte 2025.

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