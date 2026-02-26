Gerente general de Mucap deja su cargo luego de 4 años de gestión

El gerente general de la Mutual Cartago de Ahorro y Préstamo (Mucap), Mario Rivera Turcios, dejará su cargo a partir del próximo 16 de marzo del 2026, según confirmó la entidad financiera mediante un comunicado difundido este jueves.

Rivera asumió el puesto el 1.º de marzo de 2022, tras la salida de Eugenia Meza.

Durante estos cuatro años, encabezó procesos que incluyeron la digitalización de servicios, el lanzamiento de la tarjeta de crédito y el desarrollo de una nueva plataforma web y aplicación transaccional.

“Desde el primer momento, asumí esta responsabilidad con plena conciencia del valor institucional de Mucap y del compromiso que implicaba dar continuidad a una organización con una trayectoria sólida. Durante este periodo trabajamos con rigor técnico, responsabilidad y sentido de equipo. Hoy doy un paso con la tranquilidad del deber cumplido y con un profundo agradecimiento hacia la Junta Directiva, el equipo humano y todas las personas que confían en Mucap”, expresó.

Sobre su futuro, aseguró que iniciará una “nueva etapa personal” en el marco de su jubilación, aunque adelantó que se mantendrá activo en el ámbito empresarial mediante consultorías y acompañamiento estratégico.

La Junta Directiva designó como gerente general interino a Bernal Allen Chaves, quien posee 20 años de trayectoria en el sector financiero y más de 10 años dentro de Mucap como subgerente financiero.

Además, se ha desempeñado en posiciones de gerencia de finanzas en otras entidades financieras, así como en organizaciones de alto nivel corporativo.