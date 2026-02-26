Finanzas

Gerente general de Mucap deja su cargo luego de 4 años de gestión

Su decisión será efectiva a partir del 16 de marzo de 2026

EscucharEscuchar
Por Marcia Solano Miller

El gerente general de la Mutual Cartago de Ahorro y Préstamo (Mucap), Mario Rivera Turcios, dejará su cargo a partir del próximo 16 de marzo del 2026, según confirmó la entidad financiera mediante un comunicado difundido este jueves.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp
Costa RicaMucapMario Riveragerente general
Marcia Solano Miller

Marcia Solano Miller

Periodista en El Financiero. Graduada de la Universidad Latina de Costa Rica. Cuenta con experiencia en cobertura de temas nacionales y económicos. Ganadora de la clase 16 de Punto y Aparte 2025.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.