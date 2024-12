Gordo navideño 2024: estas son las probabilidades de ganar el premio mayor del sorteo

El premio mayor del gordo navideño 2024 otorgará ¢8.000 millones en cinco emisiones. Esto quiere decir que cada uno de los enteros pagará ¢1.600 millones.

Cada entero tiene 40 fracciones, por lo que cada “pedacito” de lotería navideña con número y serie ganador se hará acreedor de ¢40 millones.

La Junta de Protección Social (JPS) realizará este sorteo navideño el próximo domingo 15 de diciembre a las 7:30 p. m. El año pasado, el premio mayor del gordo navideño se lo dejó el número 94 con la serie 210.

Tener una fracción o un entero ganador del primer premio de este sorteo es bastante difícil, pues hay 100 números (del 00 al 99) y 1.000 series (de la 000 a la 999) diferentes en las tómbolas para ser los favorecidos.

De acuerdo con Giovanni Sanabria, catedrático de la Escuela de Matemáticas del Tecnológico de Costa Rica (TEC), la probabilidad de ganar el primer premio con solo un “pedacito” de lotería o con un entero, o con varias fracciones o enteros con mismo número y serie es de 1 en 100.000, lo cual se traduce en un 0,001%.

Según la JPS, el precio oficial de cada “pedacito” es de ¢2.000 y el del entero es de ¢80.000.

Para aumentar a un 0,05% las probabilidades de ganar, es necesario contar con 50 fracciones o enteros diferentes. Si se desea tener un 1% de probabilidades, se requiere adquirir 1.000 combinaciones distintas.

La única forma para asegurarse de tener más probabilidades de ganar el gordo navideño que de perderlo, es comprar al menos la mitad de las combinaciones diferentes más uno, es decir, mínimo 50.001. Adquirir esta cantidad de fracciones distintas, por ejemplo, implica destinar ¢100.002.000, si se compran al precio oficial.

Aunque hay más probabilidades de ganar, esto no asegura que resultará favorecido pues existirían 49.999 combinaciones que no fueron adquiridas. Ahora, suponiendo que una de las 50.001 fracciones compradas sea la ganadora del primer premio en importancia, recuperará menos dinero del que destinó a su adquisición. En otras palabras, no es rentable hacer ese tipo de transacción.

Quienes juegan lotería tienen que hacer un balance de qué es lo quieren: tener mayores probabilidades de ganar en el sorteo o ganar más dinero. Si una persona quiere mejorar su probabilidad de ganar, posiblemente, tendrá que disminuir la cantidad de dinero que quiere ganar, o viceversa.

“Si compro cinco fracciones con igual número y serie mi probabilidad de ganar va a ser de 1 sobre 100.000 y, claro, me ganaría ¢200 millones (¢40 millones por fracción ganadora). Pero si los compro con número, serie o ambos diferentes, ahora la probabilidad es de 5 sobre 100.000 (...) Aumento mi probabilidad cinco veces más pero lo que me voy a ganar serían ¢40 millones (si una de estas fracciones es ganadora del primer premio)”, ejemplificó Sanabria.

Por su parte, además del premio mayor, el sorteo de este año tendrá un segundo premio de ¢800 millones en cinco emisiones y un tercer premio de ¢400 millones en cinco emisiones.