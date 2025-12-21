Guía de horarios bancarios para Navidad y Fin de Año: todo lo que debe saber

Si usted necesita realizar trámites bancarios de forma presencial, tome en cuenta que la mayoría de las entidades financieras del país aplicarán horarios especiales durante la época navideña y el inicio del nuevo año.

En general, los bancos permanecerán cerrados el 25 de diciembre y el 1.º de enero, mientras que el 24 y el 31 de diciembre atenderán con jornadas reducidas.

Para evitar contratiempos, se recopilaron los horarios de los principales bancos del país: el Banco Nacional (BN), Banco de Costa Rica (BCR), Banco Popular y Davivienda.

Bancos tendrán horarios especiales a final de año.

24 de diciembre

Banco Nacional (BN) y Banco de Costa Rica (BCR): cerrarán dos horas antes de lo habitual. Por ejemplo, las que cierran a las 3:30 p.m. lo harán a la 1:30 p.m. y las que normalmente cierran a las 5:30 p.m., lo harán a las 3:30 p.m.

BAC: atención de 9:00 a.m. a 1:00 p.m. Sucursales en centros comerciales: de 10:00 a.m. a 2:00 p.m. Rapibanco del Aeropuerto: de 7:30 a.m. a 4:00 p.m.

Banco Popular y Davivienda: oficinas abiertas hasta las 3:00 p.m. Las agencias con horario vespertino de Davivienda permanecerán cerradas.

25 de diciembre y 1.º de enero

Las agencias del Banco Nacional, Banco Popular, BCR, BAC y Davivienda permanecerán cerradas.

Del 26 al 30 de diciembre

Todas las entidades financieras trabajarán con su horario habitual.

31 de diciembre

Las oficinas del BN, Banco Popular, BCR, BAC y Davivienda, ubicadas en el centro de San José, permanecerán cerradas por asueto.

Banco Nacional: las sucursales fuera del centro de San José atenderán en horario normal.

Banco Popular: las oficinas cerrarán a las 3:00 p.m.

Banco de Costa Rica: cierra dos horas antes de lo habitual.

BAC: atención de 9:00 a.m. a 1:00 p.m.

Davivienda: oficinas regulares hasta las 3:00 p.m. Sucursales hasta las 12:30 y en centros comerciales hasta las 3:00 p.m.

Horarios de subsidiarias

Banco Nacional:

BN Fondos: horario normal, excepto feriados (25 de diciembre y 1 de enero).

BN Seguros: 24 de diciembre: hasta las 3:00 p.m.31 de diciembre y feriados: cerradoOtros días: de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.

BN Vital:Centro de contacto: lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m., excepto 24 y 31 de diciembre (hasta las 3:00 p.m.).Atención presencial según el horario de la red de oficinas.

BN Valores: del 22 de diciembre al 2 de enero atenderá de forma virtual en horario normal, excepto el 25 y 31 de diciembre y 1.º de enero, permanecerá cerrado.

Banco Popular:

Popular Seguros: Cerrado el 25 y 31 de diciembre, y el 1.º de enero de 2026.

24 de diciembre: atención hasta las 3:30 p.m.26, 29 y 30 de diciembre: horario habitual de 8:00 a.m. a 4:30 p.m.

Popular Pensiones: cerrado del 24 de diciembre al 1.º de enero de 2026. La atención en sucursales se brindará según el horario de cada oficina bancaria.

Popular Fondos de Inversión y Popular Valore: Oficinas cerradas del 25 de diciembre al 1.º de enero de 2026.

2 de enero

A partir de esta fecha, todas las entidades bancarias retomarán sus horarios habituales de atención en todos sus canales de servicio.

Es importante que los clientes sepan que están habilitados todos los canales digitales (app y web), los medios de pago como billeteras electrónicas, tarjetas y Sinpe Móvil.