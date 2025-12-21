Finanzas

Guía de horarios bancarios para Navidad y Fin de Año: todo lo que debe saber

La mayoría de las sucursales estarán cerradas el 25 de diciembre y 1.º de enero

Por Tatiana Gutiérrez Wa-Chong

Si usted necesita realizar trámites bancarios de forma presencial, tome en cuenta que la mayoría de las entidades financieras del país aplicarán horarios especiales durante la época navideña y el inicio del nuevo año.








