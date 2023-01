Guía para el ahorro programado: le explicamos qué ofrece el mercado y cómo sacarle provecho

Un carro, una casa, un viaje, la universidad… El inicio de un nuevo año suele estar asociado con la formulación de metas a cumplir que necesitarán de la recaudación de fondos. Es allí cuando el ahorro programado se eleva como uno de los instrumentos que más pueden ayudarle a alcanzar esos objetivos.

Aquí le explicamos cómo sacarle provecho a las opciones de ahorro programado que le ofrecen los intermediarios financieros, cuáles son algunas de las principales ofertas del mercado y cuáles buenas prácticas le facilitarán el camino.

¿Qué es un ahorro programado? Copiado!

Un ahorro programado es un plan en el que el interesado debita de manera periódica (semanal, quincenal, mensual, etc.) un monto a una cuenta especial con el fin de ir acumulando una reserva de dinero durante un lapso determinado, normalmente entre tres meses y hasta cinco años.

¿Cuáles opciones hay en el mercado? Copiado!

El ahorro programado es una de las opciones más populares del mercado, así que cada intermediario financiero suele contar con su propia versión del instrumento con condiciones que varían entre cada uno pero con una misma base: la del aporte periódico.

El Financiero consultó con cinco de los principales bancos del país para saber cuáles son los servicios que ofrecen:

Banco Nacional: El Banco Nacional de Costa Rica cuenta con dos servicios: BN Ahorro Programado Empresas y BN Ahorro Programado Personas. En estos servicios el ahorrante puede elegir entre aportes semanales, quincenales o mensuales. Para la cuenta empresarial el aporte mínimo mensual es de ¢50.000 o $100, mientras que para la de personas es de ¢5.000 o $10, según la moneda en la que se seleccionó el ahorro.

Banco Popular: El Popular también cuenta con dos formas de ahorro programado: El Plan Naranja y el Salario Escolar. La primera opción sería el tipo de ahorro más tradicional en el que el interesado selecciona un monto y una periodicidad de aporte según los objetivos que tenga, el aporte mínimo para abrir este ahorro programado es de ¢5.000 o $20, mientras que en el Salario Escolar el asalariado del sector privado establece ahorrar entre un 4,16% y un 8,33% de su salario y cada enero podrá disponer de dichos ahorros acumulados.

BCR: El Banco de Costa Rica (BCR) cuenta con el Ahorro Automático BCR con plazos que van desde los tres meses hasta los cinco años y con periodicidad semanal, quincenal o mensual. El aporte mínimo mensual que solicita esta cuenta es de ¢5.000 o de $10.

BAC: El ahorro programado de esta entidad tiene el nombre de BAC Objetivos y se puede realizar de manera semanal, quincenal o mensual. El monto mínimo de cada aporte sería de ¢1.500 o $6, dependiendo de la moneda seleccionada.

Scotiabank: el instrumento en esta entidad se llama Cuenta Futura y, por medio de una programación automática, el cliente podrá ahorrar de manera quincenal o mensual con un aporte mínimo de ¢10.000 o $20.

¿Hay un plazo y una periodicidad recomendada? Copiado!

El plazo y la periodicidad de los aportes responderán directamente al objetivo del ahorro, esto se hace proyectando cuánto dinero desea acumular el interesado al final del ahorro y cuánto está dispuesto a aportar por semana, quincena o mes.

Aún así, la idea de un ahorro programado es la constancia, así que se recomienda que los aportes sean, como mínimo, mensuales. Karla Miranda, directora a.i. de Banca de Personas del Popular, menciona que lo normal es que la clientela vincule su flujo de efectivo, es decir, la periodicidad con la que le depositan su salario, con el ahorro programado.

¿Se recomienda que los montos aportados sean fijos o se deben escalar hacia el alza según pasa el tiempo? Copiado!

Lariza Martínez, gerente de Productos de Depósito de Scotiabank, recomienda que el monto sea fijo para no crear una disrupción en el presupuesto del ahorrante, sin embargo si la persona llegara a contar con un dinero adicional puede realizar abonos extraordinarios.

¿El ahorro programado genera intereses? Copiado!

Sí, este tipo de ahorro también le genera intereses sobre los montos acumulados, el Banco Popular, por ejemplo, utiliza una tasa diaria que acredita mensualmente, sin embargo las condiciones de las tasas varían dependiendo del plazo y el monto pactado además de las condiciones particulares de cada entidad. Algunos intermediarios como el Banco Nacional pactan una tasa de interés fija al afiliarse al plan, mientras otros como el BAC o el BCR tienen una variable durante el periodo de vigencia del plan.

¿Puedo retirar el monto acumulado antes de que termine el plan? Copiado!

Sí, pero suele haber una penalización por los retiros anticipados y las políticas varían dependiendo de con cuál entidad realizó el plan. Lo habitual es que se cobre una comisión cuando el ahorrante retira los montos antes de tiempo, en el BAC, por ejemplo, es del 1,5% en colones y el 0,5% en dólares, mientras que la Scotiabank es de es de ¢10.000 o $20 por retiro, no obstante permite un retiro al mes sin penalización.

Principales recomendaciones Copiado!

Para el ahorro no hay una fórmula infalible que les sirva a todos por igual, las condiciones dependerán de los objetivos y capacidades de cada ahorrante, sin embargo sí existe una serie de buenas prácticas que pueden facilitar el cumplimiento de metas, le resumimos las más importantes:

Tenga un norte: saber cuál es el objetivo del ahorro le ayudará a contestarse a usted mismo las preguntas elementales de plazo, periodicidad y moneda. Si tiene claro que su objetivo es, por ejemplo, un viaje, ya esto le indicará que probablemente lo mejor sea realizarlo en dólares, si fuera el pago del marchamo, ya sabrá cuánto tiempo tiene para llegar a la meta y que la necesidad de pago está en colones, así que puede protegerse del riesgo cambiario.

Evite retiros anticipados: la magia del ahorro programado está en la constancia y por eso se recomienda no tocar los montos. Una buena manera de asegurarse de no caer en la tentación es realizar los aportes en una cuenta que no esté vinculada a una tarjeta de débito, de esta manera se disminuye la probabilidad de usar dichos fondos para propósitos diferentes.

Separe ahorros por objetivos: si tiene más de un objetivo también se recomienda contar con más de un ahorro programado, esto permite mantener un mejor orden sobre los montos ahorrados y la finalidad que tienen cada uno.

Lleve un presupuesto: al tratarse de una deducción automática, recuerde incluir el ahorro programado dentro de su presupuesto, así tendrá un mejor control de los gastos y no afectará el monto destinado al ahorro.

Aproveche los canales digitales: los intermediarios financieros suelen contar con portales en línea que le permiten pactar y darle seguimientos a sus ahorros programados, no gaste tiempo en visitas físicas al banco.