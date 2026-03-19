Finanzas

Guía para negociar el precio de la casa que quiere comprar: hacer esto permite rebajas de hasta 10%

Conozca qué elementos puede revisar y ajustar al comprar casa en Costa Rica para obtener un mejor precio.

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Por Marcia Solano Miller

El sueño de la casa propia conlleva, en muchos casos, una considerable deuda hipotecaria que acompaña al comprador durante una parte de su vida. Pero, aunque el peso de los números no discrimina, existen varios elementos que puede negociar para obtener un buen descuento y asumir un monto menor.








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Marcia Solano Miller

Marcia Solano Miller

Periodista en El Financiero. Graduada de la Universidad Latina de Costa Rica. Cuenta con experiencia en cobertura de temas nacionales y económicos. Ganadora de la clase 16 de Punto y Aparte 2025.

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