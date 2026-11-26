Los profesionales que elaboren los formularios tributarios deberán registrar su nombre, número de identificación y carné profesional al preparar las declaraciones de impuestos.

Así lo anunció el Ministerio de Hacienda al oficializar las resoluciones MH-DGT-RES-0039-2026 y MH-DGT-RES-0033-2026, las cuales tendrán una aplicación gradual.

El cambio busca fortalecer los mecanismos de fiscalización, mejorar la trazabilidad de la información tributaria y facilitar la detección de posibles irregularidades relacionadas con la evasión fiscal, dijo la entidad.

Hacienda pedirá a los contadores que pongan su nombre completo y su identificación en las declaraciones de impuestos. (Shutterstock/Shutterstock)

En el caso del impuesto sobre las utilidades, el nuevo requisito comenzará a aplicarse con la declaración correspondiente al período fiscal 2026. Para el IVA, entrará en vigor con la declaración del período de enero de 2027.

¿Qué información deberán suministrar los contribuyentes?

Los formularios incorporarán una sección para indicar si la declaración fue elaborada por un profesional en ciencias contables o económicas.

Cuando la respuesta sea afirmativa, se deberán completar los siguientes datos:

Nombre completo del profesional.

Número de identificación.

Colegio profesional al que pertenece.

Número de carné de agremiado.

La información deberá incluirse independientemente de si la declaración es presentada directamente por el contribuyente o por un tercero autorizado, siempre que haya sido elaborada por el profesional correspondiente.

Esto significa que la obligación de identificar al contador o especialista no dependerá de quién ingrese al sistema para transmitir la declaración, sino de quién estuvo a cargo de prepararla.

Contribuyente seguirá siendo responsable de sus obligaciones

Uno de los aspectos que Hacienda busca aclarar es que la incorporación de los datos del profesional no libera al contribuyente de su responsabilidad tributaria.

Víctor Julio Carvajal Porras, viceministro de Ingresos y Egresos de Hacienda, explicó que el objetivo es dejar constancia de cuándo una persona física o jurídica contrata a un profesional para llevar su contabilidad o preparar sus declaraciones.

“Con este cambio buscamos que, cuando una persona física o jurídica contrate a un profesional para llevar su contabilidad o presentar sus declaraciones, ese profesional consigne sus datos y quede claro que es un tercero quien las elabora. Esto no significa que el contribuyente deje de ser responsable; por el contrario, ahora se trata de una responsabilidad compartida, y eso es precisamente lo que buscamos”, afirmó Carvajal.

La institución aclaró que los cambios no crean nuevos impuestos ni modifican las obligaciones tributarias actuales. Se trata de información adicional que deberá incorporarse en los formularios para reforzar la fiscalización y promover el cumplimiento de las responsabilidades tributarias.